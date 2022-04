„Já jsem tam jel už spíš samospádem, protože jsem viděl, že tam Pavel Kousal hodně bojuje. Ale on dokázal přebruslit dva obránce a pak mi to předložil jako na podnose,“ komentovalo dvaadvacetileté křídlo svůj třetí zásah v letošních vyřazovacích bojích.

Ten ale nakonec k výhře v zápase nevedl. Oceláři totiž v závěrečné dvouminutovce zápas vyrovnali a v prodloužení jej ve třetí využité přesilovce utkání dokonce zvrátili na svou stranu. „Oni na nás v závěru vletěli, což jsme ale věděli, že nebudou chtít dát kůži zadarmo. Bohužel jsme dostali slepené dva góly a v prodloužení jsme padli,“ vracel se ke smolnému závěru Flynn.

Bruslaři doma nezvládli závěr, Třinec je jediný krok od finále

Oba góly Třince řešilo video. Ten první po zákroku Krošelje uznali sudí, když viděli puk či brankářovu rukavici v brance, u druhého nenašli vysokou hůl tečujícího Vrány. „Dali to podle regulí, takže si to asi zasloužili. My jsme měli šanci vyhrát, ale sami jsme si to zkomplikovali,“ nehledá žádné výmluvy Flynn.

Čtvrtý zápas, ve kterém už Boleslav bude odvracet konec sezony, se hraje už v pátek: „Zítra je ale nový den a my do toho musíme znovu šlápnout. Musíme si i víc věřit. Jako bychom se trošku zalekli vedení. Musíme hrát víc sebevědomě a prostě to urvat. Ještě to nemají, pořád je to hratelné.“

Sil mají Bruslaři podle jeho slov ještě pořád dost: „Na začátku zápasu jsem se rozjížděl pomaleji, ale pak jsem se dostal do tempa a kluci mi pomohli a pak už to bylo jenom lepší. Ale sil máme všichni dost, musíme se jenom oklepat po té dnešní kopačce.“

