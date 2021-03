Úterní čtvrté čtvrtfinále mělo jasnou zápletku. Domácí Dynamo hrálo o prodloužení série, hosté z Boleslavi zase o nejrychlejší možný posun do semifinále. Lépe vstoupili do zápasu Pardubičtí – nejprve ubránili dvě oslabení a poté potrestali chybu v rozehrávce soupeře.

Puk za brankou Růžičky sebral Blümel a nahrál na brankoviště Patriku Poulíčkovi, který šancí nepohrdl. Už po další minutě navíc do brankoviště vjel Radoslav Tybor a pod jeho nohy se vrhl Ševc, který smolně srazil touš mezi betony gólmana Bruslařů.

Boleslav se dlouho nemohla chytit, hra se opticky vyrovnávala až ke konci první části. Do kabin se každopádně šlo za dvoubrankového náskoku domácích. A ten ještě narostl, hned v první minutě prostřední periody si na nahrávku Kosticyna zpoza branky sjel Anthony Camara a po ledě propálil Růžičku potřetí.

Rychlou odpověď ale přichystal Joona Jääskeläinen, který schovanou ranou od modré zaskočil Kloučka a rychle snížil na 1:3 z pohledu Boleslavi. Hosty v polovině druhé třetiny podržel gólman, který se fantasticky přesunul proti přesilovkové ráně Pauloviče z levého kruhu.

Těsně před druhou přestávkou mu pomohla branková konstrukce, i po dvou třetinách tak vedli domácí o dvě branky. Tentokrát však poměrem 3:1.

S ukazatelem skóre pohnul po šesti minutách třetí části Pavel Kousal. Agilní forvard u útočné modré podržel puk proti třem obráncům, prosmýkl se mezi nimi a parádní kličkou vykoupal i Kloučka. Bruslaři se dostali na dostřel.

A velmi záhy i vyrovnali. Šťastný svým typickým stylem s pukem nalepeným na čepeli obkroužil pásmo a přenechal Petru Šidlíkovi, který z vrcholku pravého kruhu schovanou ranou pokořil Kloučka potřetí. Vedení mohl Dynamu vrátit Kosticyn, ale z kruhu trestuhodně minul odkrytou branku.

A tak udeřilo na druhé straně, po trestu Camary vypálil v přesilovce od modré Ševc a Jakub Kotala puk šikovně usměrnil k brankové čáře. Klouček sice rychle vytáhl kotouč z branky, video ale platnost trefy potvrdilo. Pátý gól boleslavského fantoma v sérii byl nakonec zlomový.

Dynamo už se do utkání nedokázalo vrátit, nepomohlo si ani přesilovkou v závěru, ani hrou bez gólmana. Při ní naopak hosté definitivně potvrdili svůj postup mezi nejlepší čtyřku. Strnad dostihl puk u brankové čáry a vrátil ho do brankoviště na Jana Stránského, který stvrdil historicky druhý boleslavský postup do semifinále.

Ohlasy trenérů

Richard Král (HC Dynamo Pardubice): "Z naší strany to bylo asi nejlepší utkání v celé sérii. Dvě třetiny velice kvalitní, vytvořili jsme si šance, dostali jsme Boleslav pod tlak. Bohužel se nám nepovedlo dát ten čtvrtý gól, který by byl možná už asi definitivní. A třetí třetina – jedna chyba na modré čáře, pak nám tam jeden střílený kotouč od modré čáry šel o tyč do brány… A prostě, nebylo nám to asi souzené. Měli jsme tam pak na závěr ještě dvě vyložené šance, které jsme neproměnili, bohužel se zase projevilo to, že jsme se strašně nadřeli na gól a pak jsme naopak laciné góly dostali."

Pavel Patera (BK Mladá Boleslav): "Začátek zápasu se nám nepovedl, přišlo nám, že jsme hlavami vůbec nebyli v zápase. Pardubice zaslouženě vedly, tam jsme mohli úplně v pohodě ztratit celý zápas a nakopnout Pardubice do další série. Naštěstí jsme tam dali kontaktní gól na 3:1, pak se to začalo malinko zvedat, ale důležité bylo hlavně na 3:2, pro celou střídačku, pro všechny hráče. Tam se tomu začalo věřit a myslím, že to byl výborný obrat. Potom, v tom závěru, jako v celé sérii, nás výborně podržel brankář. Myslím si, že jsme zaslouženě postoupili."

HC Dynamo Pardubice – BK Mladá Boleslav 3:5 (2:0, 1:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 7. Poulíček (Blümel), 8. Tybor (R. Kousal), 21. Camara (A. Kosticyn, Mikuš) – 22. Jääskeläinen (Bernad, Cienciala), 47. P. Kousal, 48. Šidlík (Šťastný), 51. Kotala (Ševc), 60. J. Stránský (J. Strnad). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Vála, Nakládal, Mikuš, Bučko, J. Kolář, Hrádek, Chabada – R. Kousal, O. Roman, Tybor – A. Kosticyn, T. Zohorna, Camara – Kusý, Poulíček, Blümel – L. Horký, Paulovič, Rohlík.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Ševc, Šidlík, Moravec, Pláněk, Bernad, Fillman, Dlapa – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal.