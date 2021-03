Asi se dalo čekat, že Dynamo bude po dvou venkovních neúspěších od začátku makat. A stalo se, prakticky od úvodního buly se domácí tým držel v útočné třetině. Hosté ale kontrovali – z první větší šance se již po dvou a půl minutách hry prosadil Joona Jääskeläinen, který z mezikruží zakončoval pohlednou kombinaci druhé lajny.

Za Pardubice mohl po zaváhání Moravce odpovědět Horký, ale ztroskotal na Růžičkovi. Na druhé straně pohrdli nadějnými šancemi Najman se Zbořilem. Skóre se znovu měnilo až pět a půl minuty před sirénou. Rána Koláře se šťastně odrazila mezi kruhy na Anthonyho Camaru, který zaznamenal vůbec první pardubickou trefu v sérii.

Bruslaři si ale ještě do konce třetiny vzali vedení zpět. Vyloučení Bučka potrestal minutu před přestávkou Jakub Kotala, který dostal od Zbořila nahrávku napříč brankovištěm a zakončoval do odkryté části branky.

Náskok však Boleslavi dlouho nevydržel. Po Válově nahození se sice Zohorna k dorážce neprotlačil, puk ale vyplaval před Andrejem Kosticynem, který už zakončil do růžku branky rozhozeného Růžičky. Horní roh branky ovšem nezůstal ušetřen ani na druhé straně.

V dobíhající zkrácené přesilové hře si puk ve středním pásmu vzal David Šťastný, protáhl se mezi dvěma beky a pověsil kotouč nad lapačku Kloučka – v polovině základní hrací doby to bylo 3:2 pro Bruslaře.

Tento stav vydržel na kostce až do konce druhé třetiny. Pardubice sice prostřední část vyhrály na střely 17:7, stále však dotahovaly ztrátu. Ve třetí periodě se dlouho neudálo nic podstatného. Až pět minut před koncem se otevřela dálnice před Válou, ten ale od modré střílel jen do vyrážečky pohotového Růžičky.

Gólman Mladé Boleslavi už domácí střelce udržel na distanc. Přestál i šanci Pardubic v power play, kdy Mikušovu ránu tečoval Zohorna. Naopak na druhé straně se půl minuty před koncem prosadil Jakub Kotala, který naskočil z trestné lavice a sólovým únikem na prázdnou domácí klec zpečetil skóre.

Ohlasy trenérů

Richard Král (HC Dynamo Pardubice): „Od druhé třetiny jsme byli daleko lepším týmem, dostávali jsme Boleslav pod tlak, hráli jsme víceméně u nich ve třetině a oni hrozili akorát z nějakých brejků. Bohužel se nám nepodařilo převahu a ten náš tlak do brány přetavit v góly, zase jsme měli problémy s tím, abychom překonali Růžičku."

Pavel Patera (BK Mladá Boleslav): „Na začátku zápasu jsme chtěli otupit tlak Pardubic, který jsme čekali, že přijde. To se nám povedlo a hráli jsme vyrovnanou partii. Důležité bylo, že se nám vždy podařilo dostat do vedení a měli jsme psychiku na svojí straně. Kluci, co hrají přesilovku a oslabení dneska hráli tak, jak si představujeme. Je to třetí krok a zítra do toho půjdeme s pokorou. Zdaleka není nic hotovo."

HC Dynamo Pardubice – BK Mladá Boleslav 2:3 (1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Camara (J. Kolář, A. Kosticyn), 24. Kosticyn (T. Zohorna, Vála) – 3. Jääskeläinen (Claireaux, Cienciala), 19. Kotala (A. Zbořil, Šťastný), 30. Šťastný (Ševc), 60. Kotala (Ševc). Rozhodčí: Pešina, Pražák – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 6:5. Vyšší tresty: 1:0. Využití: 0:2. Bez diváků.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Vála, Nakládal, Mikuš, Ďaloga, J. Kolář, Hrádek, Bučko – R. Kousal, O. Roman, Tybor – A. Kosticyn, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček, Blümel – L. Horký, Pochobradský, Kusý.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Ševc, Šidlík, Moravec, Pláněk, Bernad, Fillman, Dlapa – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal.