Hokejisté Mladé Boleslavi doma prohráli s Třincem 0:3. Potřetí v řadě navíc Ocelářům nedokázali vstřelit branku.

„Do zápasu jsme nevstoupili špatně, mělo to tempo a bylo to vyrovnané. Ale bohužel jsme dostali první gól, když Třinec krásně sehrál přesilovku,“ řekl k úvodní třetině, kterou Bruslaři prohráli stejně jako další dvě 0:1 boleslavský kouč Pavel Patera. Oceláři udeřili hned v první přesilové hře zápasu, když Jana Růžičku propálil obránce Tomáš Kundrátek.

Hororový vstup do zápasu už Boleslav zvrátit nedokázala

„Myslím, že ve druhé třetině jsme byli o něco lepší, ale produktivita nám aktuálně vázne. Pak jsme udělali jednu chybičku a Třinec nás hned potrestal,“ řekl k druhé periodě Patera Bruslaři měli šance na vyrovnání především při dvou rychlých protiútocích, v nichž figuroval vždy Pavel Kousal. První ztroskotal na nepřesné přihrávce, ve druhém Kousal minul puk po Kelemenově nabídce. Na druhé straně zahrozil Dravecký, ale Růžičku nepřekonal. To se podařilo až Eriku Hrňovi, který ve 38. minutě zvýšil náskok hostů na 2:0.

„Ve třetí třetině už jsme chtěli hrát zezadu, protože jsme čekali tlak soupeře. Ale my jsme to odbojovali a jsme rádi, že jsme zápas vyhráli,“ prozradil plán hostů pro zbytek zápasu kouč Marek Zadina. Domácí to ještě zkusili v samotném závěru při dlouhé hře bez brankáře, ale výsledkem byl pouze třetí gól do opuštěné klece. „Ve třetí třetině jsme se tlačili, ale bez gólu se prostě nedá vyhrát. Trénujeme to, ale občas prostě přijde období, kdy to nepadá,“ dodal Pavel Patera.

BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 0:3

Branky a nahrávky: 10. Kundrátek (Marinčin, Nestrašil), 38. Hrňa (Chmielewski, Marcinko), 59. Daňo (M. Růžička). Rozhodčí: Šír, Horák – Kis, Šimánek. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 588.

Boleslav: J. Růžička – Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Šidlík, Jánošík, Lintuniemi – T. Pošpíšil, Fořt, Kotala – P. Kousal, Najman, Kelemen – Kantner, Claireaux, Lunter - J. Stránský, Bicevskis, Eberle.

Třinec: Mazanec – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Adámek, Zahradníček – Daňo, P. Vrána, M. Růžička – Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Hrehorčák, Roman, Dravecký.