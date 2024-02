K poslednímu lednu se uzavřel přestupový trh pro hokejové soutěže v Česku. Bruslaři si během posledních dní žádný přírůstek do sestavy nepřipsali. Naopak je opustil Ondřej Rohlík, kterému skončilo hostování z Pardubic a domovské Dynamo si jej i přes zájem Boleslavi stáhlo zpět do své organizace.

„S ohledem na to, v jaké pozici jsme a v jakých vodách se pohybujeme, jsme ten deadline měli trochu dřív než na konci ledna. Přišel 15 zápasů před koncem základní části. Pořád musíme počítat s tím, že baráž je reálná hrozba, kterou hráč bez patnácti zápasů v našem dresu v základní části nemůže hrát. Kohokoliv bychom přivedli teď, mohl by odehrát jen zbytek základní části. Koukat směrem nahoru by bylo jako věřit na Ježíška. Nemožné to samozřejmě není, ale jsem realista. A kdybychom museli nedej Bože koukat směrem dolů, byl by nám takový hráč k ničemu,“ vysvětluje boleslavskou (ne)aktivitu během deadline sportovní manažer BK Martin Ševc.

Ten okomentoval také předchozí pohyby v kádru aktuálně předposledního celku extraligové tabulky: „Z jedné třetiny jsme byli nuceni překopat obranu, což si myslím, že se povedlo. V mých očích se stabilizovala. Co se útoku týče, tak asi nejcitelnějším zásahem byl odchod Aaltonena. Vím, že z pohledu kanadských bodů to spoustě lidem nedávalo smysl, nám to ale rozhodně dávalo smysl z pohledu týmu. Když jsme hráli v pěti a on byl na ledě, hráli jsme vlastně ve čtyřech. Vím, že fanoušci jsou určitě zvědaví a zajímala by je spousta věcí, hodně se toho namluvilo třeba o příchodu Pituleho, který nám mimochodem smysl dával a pořád dává, nějaké detailnější hodnocení bych si ale nechal až po sezoně.“

Jeho tým teď čeká posledních deset zápasů v základní části, v nichž bude chtít alespoň uhájit stávající pozici. „Já vím, že je to strašná fráze, ale u nás teď platí dvojnásob. Prostě musíme jít zápas od zápasu a pokusit se sebrat ještě maximum bodů. Snažit se vyhrát a bodovat v každém utkání. Co možná nejvíc se vzdálit od toho posledního místa a co možná nejdřív si zajistit záchranu,“ říká Ševc.

I on cítí ale bojovnou a hlavně zlepšenou náladu v boleslavské kabině: „Konečně je z nás cítit něco pozitivního, troufám si říct, že to vnímají i diváci na tribunách. Za předposlední čtvrtinu se nám povedlo udělat 17 bodů, a to má samozřejmě efekt i na psychiku. Když přibývají body, přibývá i sebevědomí. Je vidět, že naše hra se trochu stabilizovala, a že snad máme i tu stoupající tendenci. Na druhou stranu ale samozřejmě nijak nejásáme, k tomu důvod určitě není.“