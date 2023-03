Dres Mladé Boleslavi ještě v loňské sezoně oblékal a na prsou dokonce nosil kapitánské céčko. Po sezoně ale Martin Ševc profesionální kariéru ukončil a v té době rozhodně nečekal, že ještě v rozeběhnutém ročníku přebere funkci sportovního ředitele klubu. „Člověk na zvykání neměl moc času, abych řekl pravdu. Chvilkami je to takové sebetrýznění, zejména, když to nejde podle představ,“ říká o své nové funkci kladenský odchovanec. V rozhovoru pro Deník se ohlíží také za uplynulou sezonou, představuje plány do té nadcházející a vysvětluje odchody některých hráčů.

Martin Ševc vede Mladou Boleslav z pozice sportovního ředitele. | Foto: BK Mladá Boleslav

Základní část jste zakončili na desátém místě a v předkole play-off jste nestačili na Kometu Brno. Je to neúspěch po dvou semifinálových účastech?

Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to koukám. Kdybychom to brali podle předsezonních cílů, tak jsme s tímhle týmem chtěli aspoň čtvrtfinále. Když to ale vezmu podle toho, jak se to vyvrbilo, když jsme tři zápasy před koncem byli namočení v sestupových vodách, tak bych nakonec bral předkolo jako drobný úspěch.

Kde byl hlavní problém? Jako první se nabízí nízká produktivita, protože nikdo nenastřílel méně gólů než Mladá Boleslav…

Samozřejmě, to je hlavní problém už poslední dva roky. Loni se to ještě zvedlo v play-off, kdy jsme to dokázali překlopit. To se bohužel letos nepovedlo a žádný hráč se v dobrém nezbláznil a nezačalo mu to tam padat jako minulý rok Kelemenovi. Na to jsme asi doplatili i v předkole. Bylo to jenom vyústění celé sezony.

Z vaší strany přišlo i relativně hodně hráčských výměn. Bylo cílem získat nějakého střelce?

Samozřejmě. V situaci, v jaké jsme byli, vám ale nikdo úplně top hráče nedá. Snažili jsme se kouknout i v zahraničí, přivedli jsme Tima Söderlunda, který to zezačátku také oživil, ale čekali jsme od něj ještě větší produktivitu. Doufáme, že ji v příštím roce naplní. Letos se nenašel nikdo, kdo by za to gólově vzal. To bylo znát na celé sezoně.

Budete mezi sezonami řešit právě tohle? Je váš hlavní úkol přivést kanonýry?

Určitě se o to snažíme. Snažíme se na tom ale také pracovat se stávajícím kádrem. Snažíme se zapojit skill kouče, abychom se v těchhle situacích zlepšili. Není to jenom o střelcích, je to o celkové práci v předbrankovém prostoru, kterou jsme v mých očích neměli ideální.

Jak složité je sehnat gólové hráče? Přece jenom je chce každý tým.

Určitě to není snadné. Zaprvé je v tom víc otazníků. Hráč může být gólový jinde, ale pak může přijít do našeho týmu a nemusí se to úplně dařit. Musíme hledat i odolné hráče. Je to jedno s druhým. Musí být odolní i bodoví. Není to úplně jednoduché, protože takových hráčů není tolik a všichni by je chtěli. Druhá věc je finanční stránka věci.

Výrazná změna se udála také na trenérském postu, kde v průběhu sezony vystřídal Jiří Kalous Ladislava Čiháka. Jak vidíte tento krok zpětně? Přinesl ovoce?

Určitě. Hned prvotní impuls bylo vidět, že zabral. Pak i trejdy. Bylo to jako na houpačce. S produktivitou jsme nebyli schopní pořád nic udělat, což bylo hlavní. Je to běh na dlouhou trať, není to tak, že to člověk změní během týdnu nebo dvou. Snažíme se na tom ale pracovat a doufám, že to do příští sezony posuneme.

Jak jste byl spokojený s Jiřím Kalousem a jak je pro tým důležité, že zůstane i pro další sezonu?

Spokojenost byla, proto jsme také stáli o prodloužení. Jirka je zkušený trenér, na kterém bylo vidět, že ví, co dělá, a zklidnil to. Bohužel jsme v jednu chvíli měli i existenční starosti, takže nebylo možné dělat všechny věci, které by chtěl. Lpělo se na maličkostech, abychom sezonu zachránili. Teď máme, dá se říct, půl roku do začátku sezony, takže doufám, že se jeho práce víc projeví na začátku další sezony.

Na klubových stránkách jste zveřejnili jména hned devíti hráčů, kteří nebudou v týmu pokračovat. Proč jste se rozhodli to takhle brzy oznámit?

Je to tím, že máme po sezoně. V dnešní době sociálních sítí a spekulací jsme navíc věděli, že někteří hráči mají podepsáno jinde, a už to začalo prosakovat. Neměli jsme proč to držet, proto jsme to veřejně oznámili, aby se to naši fanoušci dozvěděli od nás a ne z nějakých spekulací. Proto jsme k tomu přistoupili.

Devět jmen je ale opravdu hodně. Jak těžké bude složit tým znovu?

Nějaká jména nás mrzí, takový je ale hokejový život. Někteří hráči se chtěli posunout, některým jsme poděkovali a rozloučili se s nimi, protože chceme mužstvo okysličit. Delší dobu bylo pohromadě a poslední dvě sezony nebyly ideální. Proto je asi na místě udělat hlubší přestavbu a nastartovat novou éru. Proto to hlavně děláme, aby se tým okysličil. Z větší části už kádr máme složený, už je to o jednotlivcích. Hráči se ale ještě nemůžou oznamovat, proto to možná vypadá, že máme soupisku momentálně prázdnou.

Rád bych se zeptal na dvě jména – Gašpera Krošelje, který v klubu strávil pět sezon, a Daniela Přibyla, který byl součástí výměny za Pavla Kousala.

Gašper je výborný gólman, vždycky, když šel do brány, odvedl výbornou práci. Jak jsme ale řekli, roky člověk nezastaví. Už taky není nejmladší. Měli jsme dva starší gólmany a chtěli jsme brankářskou dvojici trochu oživit mladším jménem. To byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli takhle. U Dana Přibyla úplně nebyl z naší strany zájem. Je to výborný člověk i hokejista, ale bohužel má problémy se zdravím. Věděli jsme o tom, v tu dobu byl v pořádku a na začátku nám pomohl, udělal body a oživil to svojí hokejovostí. Pak ho bohužel zradilo zdraví, tentokrát nějaká viróza, ze které se nemohl dostat. Pak z toho vypadl i fyzicky a bylo těžké to nastartovat zpátky. Jeho zdraví bylo jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli s ním neprodloužit spolupráci.

Zmiňoval jste, že tým už je téměř poskládaný. Poohlíželi jste se i v zahraničí?

Trh u nás není úplně obrovský, takže jsme se museli poohlížet i v zahraničí.

Přejděme trochu k vám osobně. Vy jste se do pozice sportovního ředitele dostal až v průběhu sezony. Jaké bylo zvykání na novou roli?

Člověk na zvykání neměl moc času, abych řekl pravdu. Je to samozřejmě úplně jiná role. Člověk se snaží připravit mužstvo a udělat komfort okolo, ale na ledě už to ovlivnit nemůže. Chvilkami je to takové sebetrýznění, zejména, když to nejde podle představ. Takový je ale život, člověk to musí brát tak, jak to je. Je tam spousta jiných věcí, je to spíš administrativní a psychicky hodně náročná role, kterou se ještě chvilku budu určitě učit.

Baví vás to?

Nemůžu říct, že by mě to nebavilo, ale někdy je to opravdu náročné.

Jako hráč na ledě jste byl docela bouřlivák. Jaký jste jako sportovní ředitel? Řešíte už věci víc v klidu?

Ve sportu jsem vyloženě impulzivní, protože odjakživa neumím prohrávat, ať hraju jakýkoliv sport. Když to vztáhnu na hokej, tak vždycky když vylezu mimo mantinely, tak v normálním životě nejsem bouřlivák. Věci řeším spíš klidně a s rozvahou.

Profesionální hráčskou kariéru jste ukončil, ale pořád hrajete hokej v krajské lize za Poděbrady. Jak vás to baví na této úrovni?

Hokej mám v srdci, hrál jsem ho celý život a když se naskytla tahle šance, že stáli o to, abych si ještě zahrál, tak jsem za to byl rád. Někdy je to ale těžké i na téhle úrovni. Spousta mladých kluků, kteří se třeba nedostali do profi hokeje, hraje krajskou ligu a ta soutěž nemá úplně špatnou úroveň.

Na závěr se vraťme ještě k Mladé Boleslavi. Co chystáte pro přípravu? Budou tam nějaké změny?

V letní přípravě asi moc věcí měnit nebudeme. Fyzicky byl manšaft výborně připravený. Bude to spíš o práci na ledě. Soustředit se na maličkosti jako předbrankové prostory a individuální rozvoj hráčů. Zakončení, odebírání kotoučů, souboje… Spíš půjdeme touhle cestou. V kondici tenhle tým nikdy neměl problém.

Kdy byste se měli sejít na letní přípravu?

Měli bychom se sejít poslední týden v dubnu. Absolvujeme testy a první týden v květnu odstartuje letní příprava. Na led bychom chtěli jít v půlce července.

