Na konci druhé třetiny využil pobídky spoluhráče Daniela Přibyla a vyrovnal na 3:3. Změna působiště mu evidentně sedla. „Je to tak vždycky. Když jdete do jiného týmu, chcete se hned ukázat. Člověk má nový impuls. Snažil jsem se co nejvíc makat, škoda, že bereme z utkání jen bod, chtěli jsme víc," utrousil v pozápasovém rozhovoru pro web BK Mladá Boleslav.