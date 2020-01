Měsíc před koncem přestupního termínu budou hokejové kluby hýbat s kádrem.

Lukáš Žejdl | Foto: Jan Pavlíček

BK Mladá Boleslav hlásí v roce 2020 první změnu v týmu a to odchod osmadvacetiletého útočníka Lukáše Žejdla, který míří v rámci hostování do konce sezony do Hradce Králové. Žejdl v Mladé Boleslavi odehrál k dnešnímu dni čtyři sezony, v 184 zápasech nasbíral 54 branek.