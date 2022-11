(Nejen) úvodní třetina byla od hostů lekcí z účinnosti střelby. K vedení jim stačilo i šest pokusů oproti devatenácti domácím na jistě působícího Jana Lukáše. Bývalý gólman Boleslavi ve druhé části vychytal zblízka zakončující Åberga i Lantošiho. Ten si vše vynahradil přesilovkovým výpadem, na jehož konci procedil puk přes Lukáše až do sítě. Pro slovenského útočníka šlo při patnáctém startu o premiérový zásah v české nejvyšší soutěži.

Povzbuzení domácí se nadále tlačili do útočného pásma a před brankou kohoutů to často vřelo. Co ohánět se měl Lukáš především při zakončeních Stříteského a Stránského. Rozdílový gól visel ve vzduchu a taky přišel, jenže do zcela jiné brány, než by si většina příznivců na stadionu přála.

Bruslaři nezachytili dlouhou přihrávku na Káňu, který vyzval před branku najíždějícího Nahodila, a ten nedal nezahřátému Krošeljovi šanci – 1:2. Hosté se pak i s přispěním své jediné přesilovky vymanili ze sevření. V závěru třetiny ale podruhé inkasovali. Po dvojím nastřelení kotouče na bránu Stránský prostrčil do ideální pozice Åbergovi, a švédský útočník nezaváhal.

Ve třetí části ubylo střel i šancí a prim hrály obrany, které mají oba kluby statisticky nejlepší v lize. Překonat tu hostující nepomohla ani půlminutová přesilovka pět na tři. V pokračující klasické se Stránského ráně do cesty postavil kdo jiný než Lukáš. Nevyužitá pak zůstala i jedna z posledních příležitostí na rozhodnutí v řádné hrací době po nic neřešícím faulu Mareše za boleslavskou bránou. O přesilovku se ale tentokrát Bruslaři neopřeli.

Až prodloužení nabídlo velké šance na obou stranách. Více se tentokrát zaskvěl Krošelj, který vychytal Orsavu, Dujsíka a v posledních vteřinách i Káňu. Na druhé straně mohl zápas ukončit Fořt, ale v opakovaném zakončení rozezvučel pouze tyčku. Samostatné nájezdy trvaly nejkratší možnou dobu. Zatímco Orsava, Káňa a Nahodil našli pokaždé cestu do sítě, Kotala, Kousal i Šťastný svými pokusy ztroskotali - první dva na Lukášovi, poslední mířil mimo.

Očima trenérů

Ladislav Čihák, Ml. Boleslav: Chtěli jsme začít aktivně a dostat hosty pod tlak. Celkem se nám to i dařilo, ale přišla nešťastná situace, během které jsme inkasovali gól. Scénář zápasů je stále stejný. Ve druhé třetině jsme zlepšili hru v útočném pásmu, hráli jsme více u brány, snažili jsme se hrát efektivněji a jednodušeji. Stále se nám ale nedaří z vytvořených šancí dávat góly. Dvakrát jsme prohrávali a dvakrát jsme zápas vyrovnali. Bohužel nám nevyšly nájezdy. Myslím si, že jsme si měli více pomoci ve druhé části, kdy jsme mohli odskočit.

Boris Žabka, Olomouc: Od začátku jsme byli pod tlakem, snažili jsme se na hru Boleslavi připravit. Měli jsme i štěstí, druhý gól jsme dali, jak se říká, z ničeho, když se hra začala srovnávat. Třetí třetina byla otevřená, šance jsme měli my i soupeř. Rozhodly nájezdy, ve kterých jsme uspěli.

BK Ml. Boleslav - HC Olomouc 2:3 SN (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Lantoši (Šťastný), 40. Åberg (J. Stránský, R. Jeřábek) – 6. Anděl, 31. Nahodil (J. Káňa, Škůrek), rozh. náj. Orsava. Rozhodčí: Pilný, Šindel – Brejcha, Svoboda. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Střely na branku: 52:25. Diváci: 3.012.

Boleslav: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Stříteský, Lintuniemi, Hanousek, Štich – Åberg, Fořt, J. Stránský – Lunter, Lantoši, Šťastný – Kantner, Kotala, P. Kousal – M. Beránek, Bičevskis, Eberle.

Olomouc: Lukáš (Sedláček) – Ondrušek, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, T. Černý, Mareš – J. Káňa, Nahodil, Orsava – Klimek, Kusko, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Olesz, Anděl.