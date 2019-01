Liberec – Hokejisté Liberce porazili pod Ještědem Mladou Boleslav už posedmnácté v řadě a sobotní výhra 4:1 před vyprodaným hledištěm je vynesla do čela extraligy. Svému trenérovi Pešánovi tak darovali tříbodový dárek k jeho 41. narozeninám.

Hokejisté Liberce porazili Mladou Boleslav. | Foto: Jiří Princ

Bílí Tygři rozhodli zápas třemi góly ve druhé třetině. Kvapil a Filippi si připsali po jednom gólu a dvou asistencích. Prosadil se i ex-boleslavský Lenc a Birner. Za hosty korigoval v 54. minutě Šťastný.



„Přijel silný soupeř, o němž jsme věděli, že několik posledních zápasů hraje dobře, což se také potvrdilo. Měli spoustu šancí, měli jsme to těžké v našem obranném pásmu, dohrávali souboje. Byli jsme ale trpěliví a za to jsme odměnění třemi body,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán.



„Liberec využil své šance, proto vyhrál. My jsme jich tam také pár měli, ale proměnit jsme je nedokázali, vůbec to však neovlivnilo zápas. Liberec má velkou kvalitu. Nám ty poslední zápasy chytali až excelentně gólmani, proto jsme tu obranu obrazně zlepšili, ale pořád se máme čemu učit, to zcela stoprocentně,“ konstatoval boleslavský Miloslav Hořava.





Liberec - Mladá Boleslav 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 23. Lenc (Filippi, M. Kvapil), 35. Birner (Šmíd, Ordoš), 38. M. Kvapil (Lenc, Filippi), 50. Filippi (M. Kvapil) - 54. D. Šťastný (Žejdl). Rozhodčí: Hradil, Hejduk - Pešek, V. Hanzlík. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc, Havlín - L. Hudáček, Redenbach, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, J. Vlach, Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.

Mladá Boleslav: Kantor - Bernad, Němeček, Pláněk, Hrdinka, Kurka, Dlapa - Vondrka, T. Knotek, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, Flynn - P. Kousal, Najman, Grim. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.