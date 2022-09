I další boleslavský gól voněl novotou. Po Lantošiho střele dorážel za Kovářova záda Tomáš Šmerha. Ten přišel do města automobilů v létě právě ze Sparty. „Z respektu ke Spartě, která mi dala první velkou šanci v hokeji jsem nechtěl slavit. Ruka mi sice v té euforii trošku vyletěla nahoru, ale pak jsem si to uvědomil. Ale jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body na začátku sezonu proti těžkému soupeři,“ hlásil po zápase šťastný střelec. Ten se trochu obává pokladníka Najmana v boleslavské kabině: „Něco jsem vypisoval před zápasem sám klasicky, ale ještě nevím, co tam na mě ještě vymyslí.“

Boleslavský rozlet zastavilo sparťanské snížení. Sparta, která na Novotného poprvé vystřelila ve 14. minutě snížila o minutu později svou druhou střelou v zápase.

Hned zkraje druhé třetiny dostala Boleslav dlouhou výhodu dvojnásobné přesilovky, ale její speciální formace se nakonec jenom utopila v kombinaci. Další spolupráce už ale slavila úspěch – Fořt si vyměnil puk s Lunterem a od něj jej dostal nazpět v podstatě před prázdnou branku. Sparta se ale na kontakt vrátila už za minutu, když si před Novotného vyjel Vitouch a bekhendem uklidil puk přesně pod horní tyčku.

V závěru třetiny pak domácí ochránila od vyrovnání po Miklišově střele tyčka, na druhé straně vychytal Lintuniemiho Kovář.

Svižný hokej pokračoval i ve třetí části hry, ale po většinu času bez výraznějších šancí. Sparta byla nejblíže vyrovnání během dvou přesilovek, ale domácí udrželi jednobrankový náskok. Čtyři a půl minuty před koncem však sama v oslabení inkasovala. Spartě nepomohla ani trenérská výzva, při níž reklamovala Stránského hru vysokou holí několik vteřin před vstřelením gólu.

Zdroj: Jaroslav Bílek

„Boleslav nás přebruslila. Když prohráváme osobní souboje jeden na jednoho, tak nemůžeme uhrát vůbec nic,“ komentoval zápas hostující kouč Pavel Patera, který v loňské sezoně působil na boleslavské střídačce. V prvním ligovém zápase na sparťanské lavičce ho los zavál hned do Boleslavi. „Stejně bych sem jednou musel. Snažil jsem se od toho oprostit a soustředit se na zápas, bohužel nám to ale nevyšlo,“ dodal Patera.

Naopak premiérový zápas chutnal vítězně domácímu lodivodovi Ladislavu Čihákovi: „Přijel soupeř, který je papírově velice silný. Ale zhodnotím naši hru. Dobře jsme vstoupili do utkání, podařilo se nám dát gól. Celých šedesát minut jsme hráli v plánu, který jsme si dali před zápasem a kluci to odbojovali. Navíc jsme si pomohli přesilovou hrou. I do obrany jsme hráli dobře, šli jsme si prostě za vítězstvím.“

BK Mladá Boleslav – HC Sparta Praha 4:2

Branky a nahrávky: 5. Stříteský (Lantoši), 13. Šmerha (Lantoši, Stříteský), 25. Fořt (Lunter), 56. J. Stránský (Lantoši) – 14. Horák (Tomášek, E. Thorell), 26. Vitouch (Přibyl). Rozhodčí: Úlehla, Kika – Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3347.

Boleslav: F. Novotný – Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Jeřábek, Štich – Šťastný, Lantoši, Šmerha – P. Kousal, O. Najman, Aberg – J. Stránský, Fořt, Lunter – Eberle, Bičevskis, Beránek.

Sparta: Jakub Kovář – Krejčík, Graňák, Jurčina, Polášek, Jandus, Němeček, Mikliš – Řepík, Konečný, Simon – E. Thorell, Horák, Tomášek – D. Kaše, G. Thorell, Forman – Přibyl, Vitouch, Dvořáček.