Slaný – Těžko zapomenout na jeho objetí s Ivanem Hlinkou, když společně dovedli český hokej k jeho historickému triumfu, zlatým medailím na olympiádě v Naganu. Slavomír Lener mluvil v rozhovoru pro Deník o hokejových akademiích mládeže, ale třeba i o tom, jak kdysi se slánskou hokejovou výpravou pomýšlel na emigraci.

Zahájení velkého mezinárodního turnaje hokejových akademií ve Slaném. Slavomír Lener | Foto: Roman Mareš

Slavomír Lener, chlapík z Brd, který vyrůstal v Dobříši, prošel v trenérské kariéře spoustu skvělých štací. Jako asistent sedm let působil v NHL, v Evropě šéfoval střídačkám Lulea, Düsseldorfu či pražské Sparty. Národní tým vedl na dvou světových šampionátech. Od roku 2010 je pak šéftrenérem Českého svazu ledního hokeje a na starosti má třeba i hokejové akademie mládeže. Je jich zatím 14 a utkávají se kromě extraligy i v turnaji Red Bullu s evropskými staršími dorostenci Mannheimu, Berlína, Lillehammeru a Salzburgu. Do Slaného na takové měření sil ve středu dorazil a Deníku poskytl rozhovor.

Máte čtrnáct akademií, začínali jste se šesti. Jaký byl prvotní záměr při jejich zakládání?

Prioritou bylo vytvořit zázemí pro mladé hráče, aby měli rozcvičovny, posilovny, aby chodili řádně do školy a plnili si svoje povinnosti. Trenéři musí mít licenci A. Snažíme se jít pochopitelně i do mezinárodní konfrontace, proto mají klubu povinnost mít navázánu spolupráci se zahraničním mužstvem z Top hokejové země. Většinou je to Švédsko, Finsko nebo Švýcarsko.

To funguje jako výměnný obchod?

Ano. Dva trenéři plus dva hráči stráví týden třeba ve Švédsku, sledují, jak se tam hokej dělá a pak zase Švédi přicestují k nám.

Co turnaj ve Slaném?

Turnaje jsou tradicí, ale tohle je nadstavba. Je to vlastně dlouhodobá soutěž konaná paralelně s naší extraligou staršího dorostu. Pro čtrnáctku našich týmů je konfrontace s akademiemi v Salzburgu, Mannheimu, Berlína a Lillehammeru vynikající. Naší výhodou je, že nemusíme za soupeři moc cestovat, spíš dojedou oni k nám, navíc je to finančně zaštítěné Salzburgem. Teď ještě přemýšlíme, jak celý projekt zkvalitnit a posunout. Každopádně pro soupeře to má i výhodu v tom, že u nich nemají tolik kvalitních soupeřů jako my.

Co se týče Středočeského kraje, už má svou první akademii, Mladá Boleslav ji drží už druhou sezonu. Jak funguje?

Výborně. Za přispění města, sponzorů a snad i kraje vybudovali krásné kabiny pro mládež, mají odpovídající trenérské obsazení, spolupráci se školou. Splnili vše, co bylo třeba, jsme spokojeni.

Druhý větší středočeský klub ale akademii stále nemá, byť i Kladno o ni stojí. Proč zatím neuspělo?

Je takzvaným čekatelem a já i Míra Přerost, který má akademie na starosti, jsme v kontaktu s Pavlem Paterou. Byl jsem se tam několikrát podívat, naposledy v sobotu a podmínky se tam snaží plnit. Mají velký zájem stejně jako třeba České Budějovice nebo Plzeň, kde zatím akademie také nejsou. Když budu konkrétní, tak v Kladně vybudovali čtyři perfektní kabiny pro mládež, je tam pěkná rozcvičovna i posilovna. Nechci jim nic slibovat, ale jdou správným směrem.

Jsou vůbec akademie nutné?

Bez akademií bychom už dneska vůbec nemohli konkurovat světu. Možná to není tak moc vidět, ale kvalita práce v klubu, dopolední tréninky zaměřené na individuální vyspělost hráčů, hlídání stravy, navyknutí na profesionální přístup, to hodně pomáhá. Navíc jsou hráči připraveni dobře na vstup do reprezentace v mládežnických kategoriích. Ty mají super program, osm až devět akcí za sezonu. Nechybí zápasy s nejlepšími celky Evropy, ale také výjezdy do Kanady a Ameriky. Celkem to je kolem pětadvaceti zápasů, z toho dvacet na super těžké úrovni. To je může jedině posunout.

Turnaj se koná ve Slaném, na který prý máte zajímavou vzpomínku. Manažer František Ptáček vyprávěl, že jako mladík jste ještě za totality se Slaňáky cestoval do Německa a měl tehdy strach, abyste se s nimi také vrátil. Vzpomínáte?

(smích) Ale ano. Tehdy jste se na západ dostali jen když jste byl muzikant nebo hokejista. Já vedl ČLTK Praha a ve Slaném tomu šéfoval Vlastík Sýkora. Využil jsem kontaktu, protože jsme proti sobě tenkrát hodně hráli, abych se také podíval ven. Měl jsem na západě známé a kamarády a bavili jsme se tehdy i o tom, že bychom se nevrátili. Jenže Franta Ptáček mi nedal šanci. Obavy měl docela pochopitelně, odskákal by to tehdy on. Vrátil jsem se.

Ve Slaném se hlavně dřív konalo hodně reprezentačních soustředění? Proč zrovna tam?

Když byl ještě stadion nový, byl ideální. Bylo tu ubytování, hodně ledu pro přípravu, protože tady nehraje žádný profesionální klub. A také hodně blízko letiště k odletu na nějakou mezinárodní akci. Koneckonců je to ideální místo i pro turnaj Red Bullu, protože to všechny kluby mají zhruba stejně daleko. Lillehammer tu má i evropskou základnu.

Teď se ve Slaném hokej zvedá. Stále mu pomáhá zkušenostmi František Ptáček, mají tady i profesionálního kouče svazu Radka Hlavatého, mimochodem osobního kouče Patrika Eliáše.

„Za to jsem rád. Slanému jsem trochu vyčítal, že tady v posledních deseti letech nebyli schopni udržet prakticky žádnou mládež, všechno jim uteklo do větších klubů. Teď se to za velké podpory města, jemuž patří dík, zase zvedlo. Radek Hlavatý tady odvádí fantastickou práci, mají pětasedmdesát dětí. Mají přípravky i mladší žáky, kteří jsou dneska schopní porazit kohokoliv z okolí. A protože rodiče obvykle chtějí dát dítě tam, kde se vyhrává, tak je dobře, že tady kvalitu drží. Už proto, že na trénink mohou dojet děti samy a není nutné zapojovat rodiče a prarodiče, aby je vozili neustále mnoho kilometrů tam a zpět na vzdálený stadion.

Radnice menších měst vůbec sport docela podporují, ale zdaleka ne pouze hokej. nevadí vám to?

Já bych poradil jakékoliv radnici, aby podporovala nejen hokej, ale i jiné sporty. Sport prostě děti vychovává, naučí se tam vyhrávat, ale také umět bojovat s porážkou, vyrovnat se s ní. Vždyť i prohry k našim životům patří. A druhý den přijít s čistou hlavou na trénink. Vždycky říkám, že každá prohra, ale i vítězství musí skončit s půlnocí. Sport je v tomhle úplně famózní.

Dneska hodně dětí soutěží rádo, ale na počítači…

Probíráme to pořád a i v tomhle je sport může posunout. Když vidím, jaké emoce ze sebe pouští při hraní her na tabletu a jak to pak často na ledě jen tak odklouznou, je to špatně. I proto je dneska pro trenéra nejzásadnější, aby děti svým cvičením zaujal. Aby je vtáhlo. Nejlepším nástrojem na to je hra. A co nejvíc jednoduchá. Klidně to zjednoduším, jako na rybníku.

Od dětí ještě skok k dospělým, které čeká před Vánoci tradiční turnaj v Rusku. Tam obvykle uspějeme, ale letos jsme pro změnu uspěli na Karjale, kde to dříve bývalo špatné. Neotočí se to letos, když jsme ve Finsku hráli pěkně?

V Rusku se nám vždycky dařilo a led nám tam nějak svědčí. I atmosféra většinou plného hlediště, byť je často namířena proti nám. Prostě je tam jakési hokejové fluidum, které nám vyhovuje. Proto věřím, že se nám tam bude dařit i dál.

Slavomír Lener

Narozen: 10. března 1955 v Berouně.

Trenérská angažmá (výběr): ČLTK Praha, asistet u Calgary Flames a Florida Panthers, hlavní kouč reprezentace ČR, Sparta Praha, Lulea, Düsseldorf, Linköping. Aktuálně šéftrenér ČSLH.

Úspěchy: jako trenér (spolu s I. Hlinkou) zlato z OH 1998 v Naganu, jako as. trenéra mistr světa 1996 (Vídeň), jako asistent dva bronzy z MS 1997 a 98.

Zajímavosti: 1987–2010 Přednášející na sympoziích IIHF a Hockey Canada, švédského svazu, ČSLH.

Stav: ženatý, má syna a dvě dcery.