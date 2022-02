Lenc se do Amuru nevrátí – z Pekingu poletí do Švédska

Ve městě, které je dalekých 6000 kilometrů od Moskvy, působil třicetiletý útočník od začátku letošní sezony. Sem se přesunul ke svému prvnímu zahraničnímu angažmá z celku Bílých Tygrů Liberec. Po padesáti odehraných zápasech je Amur na devátém nepostupovém místě ve východní konferenci kontinentální hokejové ligy. Ta navíc v sobotu oznámila, že zbytek základní části po olympiádě již neodehraje. Amuru tak nejspíš skončila sezona.

Lenc si ji však prodlouží – po Hrách se přesune do Švédska, kde bude hájit barvy Frölundy. Tým z Göteborgu byl v letošní sezoně jedním ze soupeřů Mladé Boleslavi v základní skupině hokejové Ligy mistrů. Lenc by měl v sestavě nahradit dlouhodobě zraněného Jacoba Nilssona. „Je to rychlý a intenzivní útočník, který zapadá do našeho herního systému. Má dobré ofenzivní instinkty a prudkou střelu,“ říká pro web švédského klubu sportovní ředitel Fredrik Sjöström. V týmu působí i další český forvard Michael Špaček.

Švédský celek aktuálně řeší i mimohokejové trable. Po několika letech se rozhodl po vzoru několika amerických klubů nahradit logo s indiánem. "Používání indiánského loga není do budoucna udržitelné," komentovala změnu Frölunda. Nově představený klubový znak po velké kritice však stáhla už po dvou dnech.

Dvě zeleně vyvedená písmena F tvořící uprostřed bílý kříž zavalila ve Švédsku vlna kritiky. Kromě obvinění z plagiátorství od oděvní značky bývalé švédské lyžařky Fridy Hansdotterové, totiž v jiných zase evokoval skrytý hákový kříž. „Nový znak začal být spojován se symboly z Německa 30. let, což je asociace, od které se klub striktně distancuje. Kromě toho se objevily informace, že logo je plagiátem, a situace se ještě víc zkomplikovala. A fakt, že lidé pracující v klubu dostávali výhružné telefonáty, textové zprávy a e-maily, byl dalším faktorem, který vedl k tomu, že situace s novou klubovou identitou se stala neudržitelnou," uvedli představitelé Frölundy na klubovém webu.