Skvělá zpráva pro fanoušky BK Mladá Boleslav! Slovenský útočník Róbert Lantoši a jeho parťák ze Švédska Tim Söderlund budou dres Bruslařů oblékat i v nadcházející extraligové sezoně. Oba to již stvrdili svými podpisy nových smluv.

Sedmadvacetiletý Lantoši přišel do Mladé Boleslavi loni v květnu. Za Bruslařský klub k tomuto okamžiku odehrál 40 zápasů, připsal si 7 branek a 17 asistencí a momentálně je bodově nejproduktivnějším hráčem týmu. O dva roky mladší Söderlund se ke středočeskému týmu připojil na začátku ledna a fanoušky si získal především svou hbitostí a rychlostí. Za dosavadních 13 zápasů nasbíral 4 góly a 2 asistence.

„Podepsání Roba a Tima je pro nás jednou z nejzásadnějších věcí pro nadcházející sezonu. Oba jsou mladí, draví a důležité pro nás je i to, že si i výborně sedli coby útočná dvojka,“ říká sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc. „Počítáme s tím, že se u nás budou dál vyvíjet a výkonnostně ještě porostou,“ naznačuje očekávání sportovního vedení a zároveň dodává ještě jednu neméně důležitou věc: „Oba jsou navíc povahově dobří kluci do kabiny.“

Podepsání nových smluv těší i oba aktéry. „Moc mě těší, že budu v Mladé Boleslavi pokračovat. Cítím se tu velmi dobře a věřím, že to spolu dotáhneme na nejvyšší příčky,“ říká Róbert Lantoši. V podobném duchu mluví i Tim Söderlund: „V boleslavském klubu mě to hodně baví. Rád hraji před zdejšími fanoušky a vážně moc se těším, že to bude pokračovat i v další sezoně.“

Zároveň už prosakují i další změny v kádrech nejen v Boleslavi a u všech extraligových celků. Bolky se budou týkat i odchody: do Budějovic by se měli vrátit Pavel Pýcha a David Štich. Ondřej Najman pak má podle všeho namířeno za svým parťákem Pavlem Kousalem.

Plánují se ale i příchody. Z Hradce Králové by sem měl po jedné sezoně domů vrátit brankář Jan Růžička a z finského tříletého působení slovenský útočník Pavol Skalický. Z Plzně by měl podle neoficiálních informací dorazit Filip Suchý.