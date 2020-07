Jaký byl návrat do Kolína? Těšil jste se?

Jsem určitě rád, že jsem se mohl vrátit zase domů po dlouhé době. Na sezonu se moc těším. Doufám, že budeme mít dobrou sezonu.

Co všechno jste zažil za ty roky, kdy jste v Kolíně nehrál?

Po odchodu z Kolína jsem byl v mládeži v Liberci, pak jsem hrál na farmě Liberce za Benátky, pak chvíli v Prostějově. Jednu sezonu jsem odehrál v první slovenské lize v Michalovcích a teď jsem byl dvě sezony v Detvě ve slovenské extralize. Nezapomenutelný okamžik byl pro mě mistrovsky titul ve starším dorostem. To byl pro mě zatím největší úspěch.

Vracíte se pod křídla trenéra Petra Martínka. Toho znáte dobře už ze svých mládežnických let. Bylo třeba i toto důvodem k vašemu návratu?

Určitě to byl jeden z důvodu, proč se vracím do Kolína. Vždycky je lepší, když se hráč s trenérem znají. Trenér ví, co ode mě má čekat a já zase vím, co mám čekat od trenéra.

S Kolínem jste absolvoval i část letní přípravy. Jak se vám líbila, jak jste se cítil?

Teď jsem dělal dva roky individuálně letní přípravu, tak to bylo něco jiného než teď s týmem. První týden jsem se do toho dostával, pak už to bylo v pohodě. Letní příprava byla kvalitní, tak věřím, že se budu cítit dobře i na ledě.

Prý jste měli s trenérem už své momenty třeba při běhu. On patří mezi ty rýpavější trenéry. Jak vám tento styl sedí?

Tak něco jsme tam měli (smích), ale mě to vůbec nevadí, takže jsem to vzal v pohodě.

A co mančaft? Znáte se s kluky z Liberce, ale co ostatní hráči?

Z těch starších kluků se znám s Kubou Semirádem a Petrem Pýchou. Hráli jsme spolu hokejbal. Potkal jsem se v Benátkách i s Martinem Sejpalem. Z mladších kluků se znám nejvíc asi s Ondrou Martínkem, jinak znám skoro všechny.

Budete jedním z mála, kdo bude mít prvoligové zkušenosti, dokonce i extraligové ze Slovenska. Už jste někdy byl v roli toho, na kom by měl nebo mohl tým stát?

Takovou roli jsem ještě neměl. Těším se na sezonu ale moc. Po dlouhé době budu hrát doma. Udělám všechno pro to, abych hrál dobře a byl co nejvíc platný pro tým a měli jsme dobré výsledky. Všichni víme, že to bude těžká sezona, ale věřím, že uděláme dobrou partu v šatně a bude to klapat.

Bavili jsme se o Slovensku. Jak jste se ocitl ve slovenských vodách?

Doporučil mě tam kamarád. V tu dobu jsem neměl žádné angažmá, tak jsem se dohodnul na Slovensku.

Jak by se dala slovenská extraliga porovnat třeba s prví česku ligou?

To je těžké porovnávat. Teď jsem nehrál dva roky první českou ligu, takže si netroufnu říct.

ZDENĚK KRÁL

Věk: 24

Bydliště: Chrášťany u Kolína

Vzdělání: elektrikář

Zaměstnání: profesionální hráč ledního hokeje

Největší sportovní úspěchy: starší dorost mistr republiky (Liberec)

Další oblíbené sporty: hokejbal, fotbal, tenis

Oblíbené jídlo: svíčková

Oblíbené pití: Coca Cola

Oblíbený film: Náhradníci