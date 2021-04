Boleslav cítila křivdu – ještě za stavu 0:0 ujel při oslabení tří proti pěti Bičevskis a podle verdiktu komise sudích byl faulován. Rozhodčí na ledě ale nechali akci plynout dál a o pár okamžiků později vstřelil třinecký kanonýr Růžička první (a nakonec také vítězný) gól rozhodujícího utkání.

„Myslím, že si to člověk nese delší dobu. Samozřejmě to strašně mrzí,“ vrátil se Rulík k dost možná klíčové chvíli celého sedmého zápasu a vlastně i celé série. „O to větší bude motivace do další sezony. Každá sezona je ale jiná, a zrovna letos to vypadalo, že ta šance je obrovská,“ dodal ještě.

Celkově tedy sezonu zhodnotil poměrně pozitivně, byť přiznal smíšené pocity. „Chtěli jsme to posunout ještě dál, ale bohužel se to nepodařilo. Jsme však strašně rádi, že jsme do posledního dechu, do poslední chvíle bojovali o to, abychom se dostali do finále. Myslím, že to bylo velice důstojné vystoupení,“ prohlásil.

Za největší plus celého odehraného ročníku označil protřelý kouč Bruslařského klubu hokej, jakým se jeho svěřenci právě v play off prezentovali. „Ukázali jsme, že jsme konkurenceschopní, že se můžeme měřit s nejlepšími týmy v extralize. Chybělo strašně maličko, abychom hráli finále. Myslím, že ani tam bychom nebyli za outsidera,“ říká spokojeně. Naopak minusem byly podle něj zdravotní problémy důležitých hráčů, například Mária Luntera, a také zimní odchod Radima Zohorny za moře.

„Radim nám pomohl strašně moc. Jejich lajna byla jedna z nejlepších v extralize, díky nim jsme se v rozjezdu vyhoupli na čelo tabulky,“ chválil čahouna momentálně ve službách Pittsburghu, který v úvodu sezony společně s už zmiňovaným Lunterem a Davidem Šťastným vytvořil úderné trio.

Slova chvály měl Rulík i pro Šťastného: „Celou sezonu prokazoval kvalitu, bodoval, v životě neudělal víc bodů než letos. Pořád se zlepšuje, byla radost s ním spolupracovat, mužstvu strašně pomohl. Byl tahounem od začátku do konce. Doufáme, že na to naváže v příští sezoně.“

Dále jmenovitě vyzdvihl mladého obránce Davida Moravce a také oba brankáře, Jana Růžičku i jeho zkušeného parťáka Gašpera Krošelje. Jedním dechem ale dodal, že je potřeba dát kredit celému týmu, který v průběhu sezony výborně pracoval. Každý hráč byl důležitý.

„Mužstvo prokázalo, že vazby mezi hráči byly silné. Tým bojoval, hráči si na ledě dokázali pomoct. Za to jsme moc rádi, protože nevyhrávají jednotlivci, ale kolektiv,“ upozornil na výborný charakter kabiny.

V Mladé Boleslavi bude trenér Radim Rulík pokračovat i nadále. Společně se svým kolegou Pavlem Paterou a kondičním trenérem Ondřejem Ježkem během letošního ročníku prodloužil smlouvu s Bruslařským klubem. „Mužstvo se neustále posouvá, celá organizace také. Jsem každopádně rád, že se na tom tady můžu podílet,“ líbí se Rulíkovi podmínky v klubu.