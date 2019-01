Mladá Boleslav - Jedni rázem mají dál do play-off, druzí blíž k záchraně. Do situace ve východní skupině krajské hokejové ligy promluvila kontumace. Sportovně-technická komise středočeského svazu přisoudila tři body z nedávného utkání mezi Žabonosy a béčkem Mladé Boleslavi domácím. Hosté, kteří na ledě vyhráli 7:4, pykají za neoprávněný start jednoho z hráčů.

Kutnohorští Sršni po pěti zápasech vyhráli. V Mladé Boleslavi vyhráli nad tamním béčkem 3:2 | Foto: Zdeněk Jelínek

Vítězná vlna, na které se Bruslaři v předešlých třech kolech vezli, dostala trhlinu. Necelé dva týdny staré vítězství na ledě zástupce z Kolínska pozbylo platnosti. Místo něj přibyla na konto Boleslavi úředně přiznaná porážka 0:5. Důvodem byl start devatenáctiletého Miroslava Litery. „Neměl oprávnění za klub nastoupit z důvodu limitovaného transferu v Německu,“ citoval ortel STK její předseda Jakub Král.

Poněkud zapeklitější případ porušení řádů odhalilo testování digitální varianty zápisu o utkání před následným duelem Boleslavi (s Poděbrady). Hráč měl sice na první pohled v pořádku registrační průkaz, který před zápasy běžně kontrolují rozhodčí, ovšem podle Krále si klub na registračním oddělení nevyřídil ukončení transferu platného v Adendorferu až do konce května 2019.

V utkání s Žabonosy, do kterého hráč nastoupil poprvé od předčasného návratu z německé regionální ligy (4. nejvyšší), rozhodčí neměli šanci problém odhalit. Hráč nastoupil na svůj původní registrační průkaz. „V případě hostování do zahraničí nový průkaz vydává příslušný svaz, a stará registrace tak zůstala u hráče nebo klubu,“ objasnil Král, proč nedošlo na postup obvyklý při přesunu mezi českými kluby, to bývá nový průkaz vydáván pouze na základě vrácení starého.

I když kontumační výsledek nepříjemně zasáhl do závěrečných bojů o play-off i neúčast v baráži, mohlo být podle šéfa STK i hůř. „Bylo štěstí, že se elektronický zápis v rámci utkání Mladé Boleslavi zkoušel již tento víkend. Mohlo se také stát, že bychom museli kontumovat mnohem více utkání,“ upozornil Jakub Král.

Zaváděný systém by měl podobným prohřeškům a následným trestům napříště zcela předcházet. Zaručuje to jeho napojení na registrační systém, který ověřuje oprávněnost startu hráče v utkání.

Právě tento fakt je považován za jednu z nejzásadnějších předností elektronických zápisů. Jejich používání by mělo být ve všech soutěžích (včetně žákovských) povinné od nadcházející sezony. Středočeský svaz hodlá novinku fungující letos už ve druhé lize a některých jiných krajích naplno spustit při nadcházejícím play-off krajské ligy a v baráži o ni. V současnosti probíhá na stadionech zkušební provoz a proškolování činovníků.

„Vzhledem k množství klubů a utkání ve Středočeském kraji jsme zvolili postupnou testovací variantu s tím, že naostro u všech soutěží pojedeme až příští sezonu,“ upřesnil Jakub Král.

A jak tedy (snad) poslední kontumace tohoto typu promíchala tabulku? Boleslav si nově pohoršila o jednu pozici, z šestého místa aktuálně ztrácí šest bodů na čtvrtý Benešov. Žabonosy získaly zpět tříbodový náskok na znovu už poslední Kutnou Horu, s níž o víkendu prohrály. Navíc se přiblížily na dostřel i Bruslařům. Do konce základní části zbývají odehrát čtyři kola.