„Vůbec jsem ho před zápasem nekontaktoval. Vím, že se soustředí sám na sebe. On se nebaví před utkáním ani když jsme spoluhráči, natož když jdu hrát proti němu jako soupeř,“ přiznal nulové hecování před vzájemným duelem mladoboleslavský olympionik.

Výsledková houpačka pokračuje. Po výhře přišla domácí prohra

Toho nominace na Hry v Číně příjemně potěšila: „Měl jsem dobrý prosincový turnaj za reprezentaci, ale pořád jsem si říkal, že to mám padesát na padesát. O nominaci jsem se dozvěděl z médií a měl jsem velkou radost. Samozřejmě je to sen si tam zahrát. Jenom škoda, že to bude bez diváků a plné omezení, ale pořád je to olympiáda.“

Po vzájemném zápase byl spokojenější jeho brankářský kolega. Ten vyhrál, jak zápas, tak i slovenský minisouboj. „Měl jsem tam dvě šance, ale neproměnil je, takže jsem ten souboj prohrál. Ale Braňo je skvělý brankář a já se těším, že teď bude chytat za můj tým,“ hlásil ještě Kelemen.

Oba ještě čekají zápasy v extralize, než se přesunou do dějiště Her. „Jeho tým také neuvolnil dřív, takže asi poletíme spolu. To budu mít hlavu jako meloun, protože on pořád mele samé blbosti. Je s ním velká sranda, je to blázen. Takže mi to v letadle aspoň rychle uteče,“ těší se na svého parťáka brankář Branislav Konrád. Ten nedokáže odhadnout ambice slovenského celku na turnaji bez hvězd NHL: „Ještě jsem nad tím popravdě ani moc nepřemýšlel. Já se hlavně musím soustředit sám na sebe, přeci jenom jsem toho letos kromě posledního měsíce moc neodchytal. Věřím, že na tom budu dobře a že to zvládnu, pokud se dostanu do brány.“