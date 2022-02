Hokejisté Mladé Boleslavi zvládli domácí zápas proti Českým Budějovicím a po výhře 4:1 nejenže připisují tři body do tabulky, ale konečně ukončili sérii porážek, která se zastavila na čísle šest. „Vítězství jsme potřebovali a tentokrát jsme si ho i víc zasloužili,“ komentoval po zápase asistent trenéra Rulíka Petr Haken, pro nějž to byla od jeho příchodu na boleslavskou střídačku místo Pavla Patery první výhra.

Ta se začala rodit už v první třetině zápasu. Hned ve druhé minutě poslal domácí do vedení povedenou střelou z mezikruží po chybě hostující obrany Matyáš Kantner. Boleslav byla při chuti a ve 13. minutě zvýšil na 2:0 pohotovou tečí Lintuniemiho střely Ondřej Najman. Domácí brankář Jan Růžička se na druhé straně v první třetině spíše nudil, hráči Motoru na něj vyslali pouhé dvě střely.

Daň za přestupy do Slavie? Boleslavi se hroutí sestava. Vedení odchody hájí

„Měli jsme špatný vstup do zápasu. Soupeř nás v první třetině přehrával rychlostí, vyhrával osobní souboje. My jsme pak srovnali fyzično, začali jsme bruslit, ale soupeř nám odskočil, a byť jsme odehráli dobré dvě třetiny, tak nás úvod zápasu stál celé utkání,“ hodnotil zápas těsně po jeho konci hostující kouč Jaroslav Modrý.

Další branku ale přidali opět domácí – při končící hře čtyři na čtyři zvýšil na 3:0 Mário Lunter. Komplikace v domácí cestě za vítězstvím přišla paradoxně ve vlastní dvojnásobné přesilovce. V ní ujel domácím Lukáš Pech a jeden z obránců jej zastavil faulem. Nařízené trestné střílení využil svým druhým gólem v sezoně třináct vteřin před koncem druhé třetiny Josef Koláček. Samotné přesilové hře ještě předcházela bitka Jánošíka s Voženílkem a trest do konce utkání pro hostujícího Davida Šticha.

„Bylo to trošku vyhrocené, ale já to mám rád. Jsou tam emoce, i lidi v hledišti to baví. Ale jak se blíží play-off, tak ty zápasy už nebudou jiné,“ hlásil po zápase střelec první boleslavské branky Matyáš Kantner.

Boleslav si už ve třetí třetině spíše zkušeně hlídala náskok, hosté neměli dostatek sil k obratu. Dvě a půl minuty před koncem zápasu to ještě zkusili ve hře bez brankáře, ale výsledkem byl pouze inkasovaný gól do prázdné klece z hole Davida Šťastného. „Soupeř už se tlačil víc do brány a bylo to nebezpečné, ale zvládli jsme to,“ dodal Kantner.

BK Mladá Boleslav – Motor České Budějovice 4:1

Branky a nahrávky: 2. Kantner, 13. O. Najman (Lintuniemi, P. Kousal), 34. Lunter (Ševc), 60. Šťastný – 40. Koláček. Rozhodčí: Sýkora, Veselý – Ganger, Klouček. Vyloučení: 4:7 navíc Jánošík (MB) 5 a Voženílek (ČB) 5 a Štich (ČB) 10 OT+DKU. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 928.

Boleslav: J. Růžička – Ševc, Jánošík, Pláněk, Pýcha, Fillman, Lintuniemi, Bernad – Šťastný, Kotala, Lunter – P- Kousal, Najman, Kantner – J. Stránský, Fořt, Raška – Závora, Bičevskis, Flynn.

Budějovice: Strmeň – Vráblík, Štencel, Piskáček, Percy, Bindulis, Šenkeřík, Štich – Valský, Novotný, Voženílek - Vondrka, Pech, Abdul - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - Ondráček, Koláček, Holec.