Je konec. Hokejisté Mladé Boleslavi nezopakovali proti brněnské Kometě sobotní výhru a druhý mečbol soupeře už odvrátit nedokázali. Po porážce 1:5 prohráli celou sérii předkola 1:3, a sezona tak pro ně končí už v první fázi vyřazovacích bojů. Semifinálovou účast z loňska se jim tedy zopakovat nepodařilo.

Tipsport extraliga, předkolo play-off, 4. zápas: BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno | Foto: Jan Pavlíček

Ve Ško-Energo Areně se na úvodní gól nečekalo ani dvě minuty. Úvodní přesilovku zápasu totiž dokázal využít doklepnutím puku v brankovišti hostující útočník Strömberg. Ještě před polovinou úvodní třetiny bylo v hostujícím táboře ještě veseleji. To když z mezikruží napřáhl Petr Holík a svou dělovkou nedal brankáři Krošeljovi šanci.

Domácí se snažili ve druhé třetině s výsledkem pohnout, ale i vyložené šance nepřicházely. Naopak se začala postupně otevírat okénka v jejich obraně. Jednoho takového využil před polovinou zápasu Jakub Flek, který poslal Krošeljem vyražený puk před branku tak, že se odrazil pro domácí nešťastně od Pýchovy brusle.

Kapitán Stránský: Pak na klub chodí od komise omluvy, ale to nám je k ho**u

Úniky Zaťoviče a Šelého pak dokázal slovinský brankář Boleslavi pokrýt. Na pokus Ondráčka ze 40. minuty už byl ale krátký. To už na ledě nebyl v domácím dresu David Štich, který po ataku na jednoho z hostujících hráčů dostal pět minut a k tomu trest ve hře.

Ve třetí třetině se už Kometa zaměřila spíše na bránění svého náskoku, což se hostům dařilo dokonale až do samotného závěru zápasu. Navíc se ještě jednou dokázal prosadit Marek Ďaloga a na druhé straně přeci jenom odčaroval Furcha svým třetím gólem víkendu finský obránce Alex Lintuniemi.

Po výhře 5:1 tak ovládli Brňané celou sérii poměrem 3:1. Pro Boleslav sezona končí už v předkole.

„Zápas se nám výsledkově nepovedl. Jeho úvod ovlivnil celý průběh, protože stejně jako v Brně jsme se nechali v první minutě vyloučit a inkasovali jsme branku v oslabení. Když proti tak kvalitnímu týmu jako je Brno, taháte od začátku za kratší konec, tak to je velmi těžké. A my jsme v koncovce nebyli produktivní a nedokázali jsme to otočit," řekl po zápase kouč domácího celku Jiří Kalous. Který pak shrnul i celou boleslavskou sezonu: "Předkolo bylo obrazem celé sezony, kdy se jinak pracovitý tým trápil v koncovce. Brnu jsme ani jednou nedokázali dát víc než dvě branky.“

Trenér Kalous: Předkolo bylo odrazem celé sezony. Klíčem byla koncovka

To trenér Brna Patrik Martinec si postupu přes Bruslaře váží: „Bylo důležité, že jsme dali první dva góly a zatlačili jsme Boleslav psychicky ke zdi. Od toho se pak odvíjel celý zápas. Před play-off jsme měli z Boleslavi velký respekt, protože nás v sezoně čtyřikrát porazila. Šli jsme do toho s velkým respektem a jsme rádi, že se nám podařilo postoupit.“

BK Mladá Boleslav – HC Kometa Brno 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 52. Lintuniemi (Pláněk, J. Stránský) - 2. Strömberg (Kundrátek, Holík), 8. Holík (Horký, Ondráček), 31. Flek (Pospíšil, Kučeřík), 40. Ondráček (Zaťovič, Vincour), 50. Ďaloga. Rozhodčí: Šír, Sýkora – Svoboda, Zíka. Vyloučení: 6:4 navíc Štich (MB) 5 + trest ve hře. Využití: 1:1. Diváci: 3835.

Boleslav: Krošelj – Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Bernad, Jeřábek, Štich – Lantoši, Roman, Söderlund – Šťastný, Fořt, Lunter – Šmerha, O. Najman, Malát – Kelly Klíma, Bičevskis, J. Stránský.

Brno: Furch – Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas – Horký, Holík, Zaťovič – Šalé, Strömberg, A. Zbořil – K. Pospíšil, Kollár, Flek – Koblížek, Zembol, Vincour – Ondráček.