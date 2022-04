Skóre se v Boleslavi poprvé měnilo po devíti minutách a jedné vteřině. V té se ocitl před Krošeljem s pukem na hokejce volný Dravecký a precizním bekhendovým blafákem poslal Oceláře z první vážnější šance v zápase do vedení. Šlo o vůbec první gól Třince v úvodních třetinách celého letošního play-off.

Boleslav dostala velkou šanci na srovnání v polovině zápasu, když na trestnou lavici v rozmezí deseti vteřin usedli hostující Marinčin a Kundrátek. Bruslaři však byli i tentokrát věrni své přesilovkové mizérii a ani proti třem Ocelářům se prosadit nedokázali. Střelecký lep se navíc odklonil i od Miloše Kelemena, který napálil v závěru přesilovky horní tyčku. Jak se hraje přesilovka ukázal Třinec domácím hned ve své úvodní početní výhodě v zápase, když na 2:0 pro hosty zvýšil Martin Růžička.

Boleslav se ve třetí třetině snažila odvrátit konec sezony, ale Třinec, známý svým defenzivním skillem, domácí borce před Kacetla v podstatě nepouštěl. Až čtyři minuty před koncem našel u pravé tyčky odražený puk Miloš Kelemen a dal ještě Boleslavi naději. Víc už ale Boleslav v letošní sezoně uhrát nedokázala.

„V dnešním utkání jsme potřebovali vstřelit první gól, aby Třinec trošku otevřel hru. Bohužel jsme inkasovali a Třinec pak hrál výborně do obrany. My jsme to měli těžké,“ řekl po zápase kouč Boleslavi Radim Rulík.

„Mohli jsme to trošku zdramatizovat v přesilovce, bohužel jsme nastřelili břevno a neproměnili jsme ji. Naopak jsme poté sami v oslabení inkasovali druhý gól. I když jsme se pak s tím snažili něco udělat a podařilo se nám dát kontaktní gól na 2:1, tak si to Třinec už pohlídal,“ dodal kouč Mladé Boleslavi, která tak zakončí letošní sezonu na parádním čtvrtém místě.

„Celkově jsme prohráli čtyři utkání, Třinec byl jednoznačně lepší tým a postoupil zaslouženě. Snažili jsme se sérii zdramatizovat, ale bohužel tam, kde jsme šanci měli, tak jsme ji nedokázali využít. Mrzí nás, že to skončilo 4:0, chtěli jsme Třinec více potrápit, ale je to silný tým. Měli jsme daleko náročnější program v play off a myslím si, že v sérii nás to tam, kde se to lámalo, doběhlo,“ zhodnotil ještě závěrem lodivod Mladé Boleslavi.

Tipsport extraliga, semifinále play-off, 4. zápas

BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 57. Kelemen (Jánošík, Pláněk) - 10. Dravecký (Roman, Hrehorčák), 37. M. Růžička (P. Vrána, Hrňa). Rozhodčí: Šír, Lacina – Šír, Lacina. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 4200.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi, Bernad – Šťastný, Bičevskis, Kotala – P. Kousal, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Lunter – J. Stránský, T. Knotek, Eberle.

Třinec: Kacetl – Marinčin, Doudera, Kundrátek, Musil, Adámek, M. Zbořil – M. Růžička, P. Vrána, Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Svačina – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Dravecký.