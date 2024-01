Po dvou přesvědčivých výhrách v Kralupech a v domácím prostředí proti pražské Kobře přišel bodový půst. Benátečtí hokejisté nestačili před vlastními fanoušky na jedenáctý Cheb, který se jim tak díky této výhře přiblížil na dvoubodový rozdíl. O dvě postupová místa do vyřazovací části tak bude ještě tuhý boj.

Hokejisté HC Benátky prohráli v dohrávce 27. kola 2. ligy Západ s HK Kralupy 3:6 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Oproti minulému zápasu proti Kobře nastoupili Benátečtí jen s jedinou změnou v sestavě. V obraně nahradil Čížka Němeček. Od úvodu utkání domácí hráči diktovali tempo hry, naráželi ale na výborného brankáře Koláře, který měl v Benátkách svůj den. První třetina také byla ve znamení častého vylučování na obou stranách, ani jeden z týmů ale nenakládal s početními výhodami příliš dobře.

Hned po minutě hry mířil na Koláře zcela osamocený Jankovský, hosté jej ale dokázali eliminovat, a tak zakončení benáteckého útočníka nebylo přesné. V 7. minutě se v rohu kluziště dokázal uvolnit Prošek, jenž přesnou přihrávkou vybídl Čejku, který mezi rukou a tělem brankáře Brázdila dostal puk do branky.

Benátečtí i nadále byli střelecky aktivnější, brzdila je ale vlastní nepřesnost v zakončení. Oproti tomu západočeský tým nemilosrdně trestal. Proškovo zakončení k bližší tyčce zprvu nevypadalo nebezpečně, Brázdilovi ale přesto proklouzl kotouč za záda.

Korigovat mohl Zumr, Kolář ale tasil další povedený zákrok pátečního večera. Tentýž domácí hráč následně orazítkoval tyčku chebské svatyně.

Do druhé třetiny nastupovali domácí hráči s vyloučeným Lytvynovem na trestné lavici. Jak už v minulém zápase dokázali, v početních nevýhodách se jim daří. Zumr se protáhl před Koláře, nezvedl ale puk nad jeho beton. Na druhé straně hrající trenér Skuhravý napálil z pravého křídla tyč.

Následně měli také domácí výhodu přesilové hry. S ní ale nenaložili vůbec dobře, ba co víc, po návratu Klímy z trestné lavice nechali tohoto chebského útočníka osamoceného a ten tváří v tvář Brázdilovi nezaváhal.

Benátečtí korigovali při vlastním oslabení. Antoš z trestné lavice sledoval, jak na pravém křídle našlápl Kučera a namířil svoji střelu nad Kolářovu lapačku. Snížit na rozdíl jedné branky mohl Řepík, chebský brankář jej ale vychytal svými betony.

Ve třetí třetině benátecký tým stupňoval svůj tlak, který byl ještě umocněn pětiminutovým vyloučením Rozhona. Na hokejky domácích hráčů se ale začala vkrádat křeč. V největší šanci závěrečné periody ztroskotal Kučera na famózním Kolářovi. Tři minuty před koncem odvolali domácí trenéři brankáře Brázdila na střídačku. Při hře vabank mohl rozhodnout Čejka, který ale trefil Maška stojícího na brankové čáře. Půl minuty před koncem mohl zdramatizovat závěr Antoš, Kolář ale podtrhl svůj precizní výkon.

Trenéři po utkání

Martin Novák, Benátky: Strašně těžce se mi hodnotí zápas, v němž jsme střelecky dominovali, ale nebyli jsme schopni vstřelit branku. Když to řeknu, Cheb upletl z hovna bič. Po našich dvou chybách vstřelil dva góly, poté jsme už hráli v křeči. Makali jsme, snažili jsme se, ale bohužel to nedopadlo. Kdo tento zápas viděl, ví, že jsme si zasloužili vyhrát, ale dali jsme pouze jednu branku a ztroskotali na fantastickém brankáři Kolářovi. Sezóna bude dlouhá, hraje se ještě o sedmadvacet bodů. Nyní jedeme vyhrát další zápas do Hronova.

Václav Skuhravý, Cheb: Podali jsme dobrý, týmový výkon. Podržel nás brankář, který chytal skvěle, protože Benátky měly hodně příležitostí. Kolikrát to měly skoro do prázdné brány, avšak Kolář chytal úplně super. Hráli jsme zodpovědně. Minulý zápas v Řisutech se nám nepovedl, dnes jsme to ale napravili, jsem moc rád.

HC Benátky nad Jizerou – HC Stadion Cheb 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Branky: 26. Kučera (Kliment, Brázdil) – 7. Čejka (Prošek, Tóth), 13. Prošek (Innanmaa, Kořán), 24. Klíma (Švec). Vyloučení: 11:11, navíc Rozhon (Cheb) 5 minut a do konce zápasu. Bez využití. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Jílek – Kučera, Stacho. Diváci: 120.

Benátky: Brázdil – Lytvynov, Antoš, Klodner, Kliment, Němeček, Mašek – Řepík, Havlas, Hozák – Zumr, Šafránek, Jankovský – Martínek, Vágner, Kučera – Husák.

Cheb: Kolář – Innanmaa, Kořán, Stejskal, Vogel, Karpov, Vápeník – Prošek, Čejka, Tóth – Švec, Skuhravý, Rozhon – Krutina, Vašíček, Davídek – Klíma, Vlach, Krejsa.