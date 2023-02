„Je to pro nás velká psychická vzpruha. Podle mě šlo o vyrovnané utkání, ale na rozdíl od předchozích utkání nám to tam padlo,“ radoval se Jiří Kalous, jenž před tiskovou konferencí ze zvyku usednul na místo určené domácímu trenérovi.

Brňané prohráli s Mladou Boleslaví i čtvrtou partii v sezoně, horší bilanci proti žádnému soupeři nemají. „Prohráli jsme a je mi jedno, jestli to bylo proti Boleslavi,“ uvedl autor jediné trefy domácích Petr Holík.

„Je to pro nás varování, něco jsme si k tomu řekli. Naše hra neměla šťávu, začalo to už v Litvínově. Nebyli jsme dobří a musíme se zlepšit, protože takto se v předkole hrát nedá,“ hlesl.

Dlouho nepříliš záživná partie se dala do pohybu až ve druhé části, kdy se ve 34. minutě prosadil v přečíslení hostující Sebastián Malát. Domácí odpověděli o minutu a půl později, kdy v přesilovce srovnal střelou z pravého kruhu ke vzdálenější tyči Holík.

Jenže třetí třetinu Kometa nezvládla. Nejenže dostala tři branky, ale sama vystřelila na gólmana hostí Filipa Novotného jen třikrát. Jánošík, Šťastný a do prázdné brány skórující Stránský pak rozhodli o výhře Středočechů.

„Nevytvořili jsme si ani žádnou pořádnou příležitost. Náš výkon vůbec neměl parametry. Že jsme hráli po dvou třetinách 1:1, byla zásluha Dominika Furcha,“ vyzdvihl podobně jako v pátek v Litvínově brněnského gólmana trenér v tabulce desáté Komety Patrik Martinec.

„Věděli jsme, že Kometa měla velkou šňůru, hrála výborně, bodovala. Věděli jsme, že jsou v laufu, měli jsme velký respekt, ale samozřejmě jsme se snažili dát do kluků zdravé sebevědomí. Měli jsme na rozdíl od Komety opačnou sérii - prohráli jsme šest zápasů po sobě, takže jsme říkali, že to jednou prolomíme a povedlo se to tady, za což jsme velmi rádi," oddychl si Jiří Kalous.

Kometa Brno - Mladá Boleslav 1:4

Branky a nahrávky: 35. Holík (Zbořil, Kundrátek) – 34. Malát (Jánošík, Lantoši), 45. Jánošík (O. Roman, Pláněk), 53. Šťastný (Fořt), 60. J. Stránský (Fořt). Rozhodčí: Jeřábek, Cabák – Rampír, Axman. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Střely na branku: 21:23. Diváci: 6169.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Němec – Ondráček, Holík, Horký – Zaťovič (C), Zbořil, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (A), Strömberg, Koblížek.

Mladá Boleslav: M Novotný – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk (A), Štich, Bernad – Malát, O. Roman, Lantoši – Söderlund, Fořt, J. Stránský (C) – Šmerha, O. Najman (A), Šťastný – Lunter, Bičevskis, Závora – Přibyl.