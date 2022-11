96 zápasů za Kolín v Chance lize, 179 ve třetí nejvyšší soutěži a sedm v baráži o první ligu. Mimo to také 101 nastřílených gólů. V novém ročníku Chance ligy však zaznamenal forvard s pravým držením hole ve čtrnácti duelech jednu nahrávku. A nyní se kolínský odchovanec rozhodl pro kariérní změnu. Míří totiž do druhé ligy, kde bude v rámci hostování do konce sezony hájit barvy Benátek nad Jizerou. Do Kolína pak bude mít vyřízeny zpětné střídavé starty.