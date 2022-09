„Určitě to není nic jednoduchého, každý rok se někam stěhovat. Každý rok přicházíte do nového prostředí, máte nové trenéry, nové vedení. Znovu bojujete o místo a pozici v týmu. Přirovnal bych to ke kočovníkům. Není to nic jednoduchého, ale pokud vám nedají vědět třeba už v březnu, že s vámi počítají, a de facto si vás tam drží jako taková zadní vrátka, jestli vyjdou jiné podpisy nebo ne, tak se trh více a více zužuje. Jednání probíhají v průběhu sezóny a je to strašně nabité. Panuje nejistota, jestli budete nebo nebudete v týmu,“ vyjádřil se Stříteský k častému měnění týmů.

I proto byl rád, že se pro nadcházející sezonu vrací do známého prostředí. „Není to krok do neznáma, ale z týmu, se kterým jsem tu hrál, tu zůstali akorát kluci od realizačního týmu a možná další dva tři kluci. Hodně se to proměnilo. Boleslav za tu dobu, co jsem tu nebyl, vybudovala špičkové zázemí a také tým, který každoročně má ty nejvyšší ambice a minimálně chce útočit na příčky play off. Co se stane potom, se vždy uvidí. Všichni víme, že play off je zrádné,“ řekl zkušený bek ke svému návratu do středočeského klubu.

Obnovená spolupráce se přitom urodila poměrně rychle. Stříteský se dozvěděl o nezájmu ze strany Litvínova, nastoupil s bruslaři do tréninku a přístupem si řekl o místo. „Jsem jednoznačně rád, že jsem dostal šanci hrát v tomto týmu. Boleslav už dlouhodobě hraje nahoře, má ambice usilovat jen o ty nejvyšší příčky a doufám, že k tomu určitě svým podílem přispěju,“ prozradil své přání Stříteský.

Toho v poslední době potkala i jedna velká životní změna. Stal se totiž otcem. „Narození dcery je pro mne zatím nejsilnější životní událost a zážitek. Užívám si to. Malé už jsou tři měsíce, takže už je aktivnější, každým dnem se začne převalovat, takže už je to sranda. Člověk v ten moment přehodnotí všechny priority,“ uvedl Stříteský.

Čerstvý otec stihl za Mladou Boleslav odehrát všechny přípravné duely a už se těší na start extraligového ročníku. V něm bude chtít rozšířit svoje dosavadní statistiky v dresu bruslařů. Za středočeský celek nastoupil v minulosti do čtyř sezon, během nichž odehrál 173 zápasů a posbíral šedesát kanadských bodů.

