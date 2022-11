Jako první do utkání gólově vstoupila pražská Kobra. Ještě předtím však nebyl potrestán zákrok Knesla na domácího Šímu u mantinelu, kdy po nárazu rukama od hostujícího obránce zůstal domácí útočník naražen na mantinel. Takové zákroky nechceme obecně na stadionech vídat, bohužel… Nicméně, pojďme ke gólovému souhrnu. V 8. minutě propadly Benátky ve středním pásmu, do toho útočného se vřítil Jakub Janča a z levého kruhu svou střelou propálil Sejpala - 0:1. Následně neproměnil dobrou příležitost volný Havlas po přiťuknutí Stehlíka na druhé straně, a tak do konce první třetiny druhým gólem trestala Kobra. Martin Petrák využil odrazu o tyčku a zvýšil vedení Pražanů - 0:2.

Hoftych po porážce na Baníku: Se standardkami soupeře jsme si měli poradit lépe

Vstup do druhé části se vydařil domácím a po minutě hry po akci prvního útoku se Benátečtí vrátili do zápasu. Lukáš Tondr na modré čáře našel svého bratra Martina, který si hezky všiml volného Kamila Bříšky, který do poloodkryté branky skóroval - 1:2. Jenže pohříchu to byla jediná domácí trefa v zápase. Paradoxně v době, kdy měli Středočeši více ze hry, přišel třetí gól hostí. Martin Petrák po chytré Martínkově přihrávce zpoza branky zacílil přesně - 1:3. Ještě do konce druhé části měl snížení na hokejce Bříška, své sólo vůči Sochůrkovi ale ke gólové tečce nedotáhl.

Zmar Benátek asi nejlépe dokumentovala situace, kdy do brejku dva jednoho v oslabení tří proti pěti! unikla dvojice Martin Tondr a Kamil Bříška - prvně jmenovaný se rozhodl pro střelu a trefil brankáře Sochůrka do masky. A jak to tak bývá, trestal soupeř. Václav Zídek už při rovnovážném počtu hráčů na ledě trefil přesně prostor nad Sejpalovým ramenem - 1:4. V 53. minutě dílo benátecké zkázy dokončil Daniil Petrov, když bekhendovým blafákem donutil benáteckou střídačku vzít si time-out a brankář Sejpal už zůstal na střídačce - 1:5. Premiéru v druhé lize si tak odbyl junior Radim Hradiský, do konce zápasu si připsal dva velmi těžké a několik dalších zásahů, neinkasoval a byl tak u porážky 1:5.

HC Benátky nad Jizerou – Kobra Praha 1:5

Branky a nahrávky: 22. Bříška (M. Tondr, L. Tondr) - 8. Janča (Petrák, Ženíšek), 14. Petrák (Kolda, Knesl), 30. Petrák (Martínek, Janča), 49. Zídek (Kolda), 53. Petrov (Šťastný, Novák). Rozhodčí: Valda - Beneš, Kurtin. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 190.

Benátky: Sejpal (53. Hradiský) – Klodner, Mašek, Antoš, M. Tondr, Hrouda – L. Tondr, Bříška, Zumr – Dvořák, Šafránek, Šíma – Stehlík, Havlas, Král – Kusý, Hruška, Hejňák.

TOMÁŠ NEJEDLO, JAROSLAV BÍLEK