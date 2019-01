Praha - V pátek 25. březnazahajují české hráčky pod vedením trenéra Karla Manharta poslední přípravný kemp před mistrovstvím světa. Vrchol sezony se kvapně blíží, a tak je potřeba doladit formu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Sidorják

Celkem čtyřiadvacet hráček pozval kouč Manhart na první fázi přípravného kempu. „Do kempu nastupují tři brankářky a dvacet jedna hráček. Ve středu 30. března holkám oznámíme konečnou nominaci. Do Francie bereme osmnáct hráček a dvě brankářky,“ upřesnil Karel Manhart s tím, že na kempu bude fungovat i určitá konkurence. „Holky budou muset poctivě pracovat, ukázat se,“ slibuje si od toho.



Kromě tréninků na ledě a teoretické přípravy čeká na hráčky také jedno utkání. „Na 29. března mám naplánované přípravné utkání. Sháním ještě soupeře. Měl by to být soupeř z ligového mladšího dorostu kluků, což si myslím, že je pro nás optimální. Jinak budeme také probírat teorii a video,“ naznačuje Manhart, co jeho svěřenkyně čeká.



„Máme připravené třeba zápasy s Francií a Slovenskem z posledního únorového turnaje, kterého jsme se zúčastnili,“ dodává a ještě upřesňuje, na co se tým bude zaměřovat na ledě. „Co se týče ledu, budeme pracovat na přesilovkách, protože z nich potřebujeme dávat hodně branek. Potom budeme nacvičovat standardní situace jako bule, rozebírání hráčů po buly, blokování hráčů. A ještě na rychlé chladnokrevné koncovce, na útoku a dobré defenzivní práci v celém obranném pásmu. To jsou to věci, na kterých chceme hodně dělat,“ nastínil, že kemp nebude pro dívky rozhodně procházkou růžovým sadem.

Nominace na přípravný kemp

Horálková Pavlína, Křížová Denisa, Holešová Eva, Studentová Simona, Manhartová Lucie, Fialová Andrea, Nováková Sonja, Pekárková Barbora, Herzigová Petra, Vonková Martina, Bečevova Kateřina (HC Slavia Praha), Flachsová Kateřina, Šmardová Petra (HC 2001 Kladno), Solničková Kateřina (HC Berounské Lvice), Lhotská Radka (OSC Berlín), Výtisková Markéta, Kaplanová Kateřina, Hudečková Klára (SK Karviná), Fialová Jana (Banff Hockey Academy), Polenská Alena (Brown University), Tomigová Nikola, Povová Lucie (Wyoming Seminary), Jacková Michaela (Eko Tesla Pardubice).