Klíčová hokejová bitva. Bruslaři v úterý přivítají Hradec Králové

Michal Konvalina Michal Konvalina





Dost možná to bude zápas, který rozhodne o konečném rozložení sil po základní části. Poslední tři kola čekají tento týden na extraligové kluby. Boleslav zůstává třetí, ale čtvrtý Liberec je jen o bod pozadu a pátý Hradec o dva. Právě s Mountfieldem si to Bruslaři v úterý rozdají v důležitém souboji, který napoví, kdo půjde přímo do čtvrtfinále a kdo bude muset do předkola.

BK Mladá Boleslav vyzve v úterý hradecký Mountfield. | Foto: Jan Pavlíček

Boleslavští hokejisté jsou sice nadále na třetí příčce tabulky, mají ale jen minimální náskok a čeká je obrovsky těžký los. Kromě duelu s Hradcem zajíždí v pátek do Třince a v neděli na Spartu. I proto by potřebovali využít výhody domácího prostředí a v přímém souboji s Mountfieldem udělat rázný krok směrem k udržení top čtyřky. V posledních pěti zápasech je ale forma Středočechů jako na houpačce. Střídají se prohry a výhry, přičemž v neděli na ledě Litvínova přišel doslova výbuch. Domácí Verva nasypala soupeři během druhé třetiny pět branek a díky skvělému obratu porazila Boleslav 6:3. Až do neděle přitom Bruslaři nedostali pět branek v žádném utkání této sezony… „Úplně jsme vypadli z role a dostali pět branek, což se nám stalo poprvé v sezoně a doufám, že naposledy. Byli jsme všude o krok později a soupeř toho maximálně využil. Náš výkon nebyl vůbec dobrý. Chyběl nám důraz v osobních soubojích a hra do těla, taková ta fyzická práce,“ nehledal výmluvy trenér Radim Rulík. Boleslavské Bruslaře zlomila v Litvínově katastrofální druhá třetina Přečíst článek › Ani Hradec neoplývá před vyvrcholením základní části oslnivou formou. Na těsné výhry v derby nad Pardubicemi a nad lídrem z Třince Mountfield nenavázal v neděli a na vlastním ledě podlehl rozjeté Kometě Brno 1:4. „Neměli jsme takovou šťávu a pohyb jako v předešlém utkání. Dvě třetiny to vyloženě nebylo ono, na co jsme zvyklí. Nebyli jsme agresivní ve forčekingu, neměli dobrý přechod středního pásma a nevytvářeli si moc šancí v útočném,“ zhodnotil domácí prohru s Kometou asistent trenéra Vladimíra Růžičky David Kočí. Teď už se i Mountfield chystá na duel 50. kola. „Jsou tři kola do konce, myslím, že se bude hrát až do posledního hvizdu. Určitě to bude těžké. Zápas v Boleslavi bude hodně důležitý, když se nám podaří vyhrát, můžeme jim trochu odskočit a mohlo by se nám v dalších zápasech dýchat lépe,“ říká obránce Hradce Filip Pavlík. V dosavadním průběhu sezony má lepší bilanci ze vzájemných zápasů Boleslav. Při prvním setkání na začátku prosince rozstřílela Východočechy 5:2 a o jedenáct dní později zvítězila v ČPP Aréně 4:3. Z dosud posledního souboje si Mladá Boleslav odnesla alespoň bod za prohru v nájezdech 2:3. Utkání 50. kola mezi Boleslaví a Mountfieldem se hraje na ledě Bruslařů v úterý a vzhledem k tomu, že zápas přenáší v přímém přenosu Česká televize, bude úvodní buly vhozeno v 17:20.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu