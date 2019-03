„To byly spíš takové fígle, jako zkusit nás zatrašit na další den. To dělá každý tým v play-off. Tak snad se jim to nepovedlo,“ hlásil sám Klepiš.

Co bylo jinak proti zápasům v Liberci?

Byly tam věci, ve kterých nás Liberec doslova cvičil. My jsme se na to podívali na videu a snažili jsme se to zlepšit. Hlavně kolem naší branky.

A také pomohl vedoucí gól?

Samozřejmě, když s týmem jako je Liberec vedete, tak vám to jenom pomůže. Ale s nimi není nikdy nic jistého. Oni jsou výborní. Proto je dobře, že se nám vedení nakonec podařilo udržet.

Co zápas rozhodlo?

Asi ubráněná oslabení.

A skvěle chytal také Krošelj…

Honza Růžička samozřejmě také nechytal špatně. Ale my jsme mu v Liberci vůbec nepomohli. A Gašper taky předvedl skvělý výkon. Oba nás drží celou sezonu.

Vy jste tam měl na konci rozmíšku s Jaroslavem Vlachem…

Taková malá strkanice, aby se diváci zvedli ze židlí, to jenom byla. Já bych se s ním nepral. On má hroznou sílu a já se prát neumím. Proto bylo důležité, že to čároví nepustili do bitky.

Dokázali jste si, že se s Libercem dá hrát?

S každým v extralize se dá hrát. Záleží hlavně na výkonu. V Liberci jsme jim hodně gólů darovali a to je dostalo na koně. Tam se to pak už těžko otáčí.

V Boleslavi navíc bylo dnes vyprodáno…

Fanoušci jsou skvělí celou sezonu a jsme jim za podporu vděční.