Los posledního kola tohoto roku proti sobě svedl ve středočeském derby hokejisty Mladé Boleslavi a Kladna. Předchozí dva vzájemné duely aktuální sezony vyhráli vždy Bruslaři. Lepší formou však disponovali před zápasem Rytíři, kteří do Boleslavi přijeli se dvěma výhrami v zádech, proti tomu Bolka tři poslední zápasy v řadě prohrála. A obě série byly po výhře Rytířů prodlouženy.

Kladno ale přeci jen jednu sérii zlomilo – v Mladé Boleslavi vyhrálo za tři body poprvé od sezony 2011/2012. V té době hrál Jaromír Jágr ještě v NHL za Letce z Philadelpie.

„Odehráli jsme poměrně dobré utkání. Boleslav nás sice párkrát zatlačila svým dobrým pohybem, ale podržel nás brankář (Brízgala), který chytal velmi dobře. Boleslav jsme dostali zpátky do hry třemi hloupými vyloučeními, ale díky bojovnosti jsme zápas dotáhli do vítězného konce,“ byl po zápase spokojený hostující asistent kouče Pavel Skrbek, který střídá obránce a tentokrát měl poprvé dispozici zkušeného Tomáše Voráčka z Poruby, který hned zapsal asistenci na vítěznou trefu. Dobře tak nahradil Jiřího Ticháčka, jednoho z hrdinů reprezentační dvacítky.

Video, Foto: Benátky prohrály duel "o šest bodů". V Příbrami podlehly Kocourům

Naopak v domácí kabině se jenom prodloužil vánoční smutek. „Pro nás to je hořký kalich. V první třetině jsme měli dobrý pohyb a tlak do brány, bohužel jsme z toho nevytěžili góly, což je dlouhodobější problém,“ začal své hodnocení domácí trenér Ladislav Čihák. A pokračoval: „Ve druhé třetině jsme bohužel v oslabení inkasovali, ale věřili jsme, že dobrým pohybem a jednoduchou hrou si řekneme o vyrovnání. To se nám povedlo ještě ve druhé třetině. Ale ve třetí jsme hned inkasovali a potom už jsme nedokázali zareagovat. Pár šancí tam sice bylo, ale chybělo mi tam větší nasazení. Nedá se nic dělat, budeme pracovat dál,“ dodal ještě Čihák, jehož hlavu žádala část diváků ještě před poslední sirénou.

V samotném zápase začaly branky padat až po první přestávce. Do druhé třetiny si Kladno přeneslo část přesilové hry a tu využil Jake Dotchin, když jeho střelu od modré zaclonili a tečovali domácí obránci. Odpovědět za domácí mohl Lantoši, ale jeho dělovka trefila jenom horní tyčku Brízgalovy branky. Vyrovnání se tak Boleslav dočkala až v samotném závěru prostřední části hry. Bylo to také v přesilovce a postaral se o něj Ondřej Najman, který sice úplně čistě netrefil puk při dorážce Stránského střely, ale možná právě proto skončil v hostující brance.

Stejně jako ve druhé třetině, tak i v té třetí, šli hosté do vedení v její úvodní minutě. Tentokrát pálil přesně z prostoru kruhů Sotnieks a byl to jeho první zásah v sezoně. Stav 2:1 pro hosty pak vydržel až do konce zápasu.

BK Mladá Boleslav – Rytíři Kladno 1:2

Branky a nahrávky: 38. O. Najman (J. Stránský) – 21. Dotchin (Kubík, Plekanec), 41. Sotnieks (Melka, T. Voráček). Rozhodčí: Hribik, Jaroš – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3824.

Boleslav: Krošelj – Pláněk, Pýcha, Jeřábek, Jánošík, Křepelka, Lintuniemi, Štich – Šťastný, Lantoši, Lunter – P. Kousal, O. Najman, Kantner – J. Stránský, Fořt, Eberle – M. Beránek, Bičevskis, M. Simon.

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, T. Voráček, Sotnieks, Babka, Slováček – Jágr, Plekanec, Kubík – Pytlík, Indrák, Bláha – Brodecki, Filip, M. Procházka – Melka, Zikmund, Michnáč.