„Bohužel se nám nadále nedaří, takže Kelly je další způsob, jak se pokusit tým oživit a nakopnout,“ nechává se slyšet sportovní ředitel BK Mladá Boleslav Martin Ševc. „Je to dobrý bruslař, takže k nám nepochybně zapadne. A pevně věříme, že pomůže i s produktivitou,“ říká.

Jak už bylo řečeno, opačným směrem míří Jan Eberle. Třiatřicetiletý útočník přišel do Mladé Boleslavi před loňskou sezonou. „Honzovi v dubnu končí smlouva a o další jsme nejednali,“ popisuje Ševc situaci, ke které to zřejmě dříve či později směřovalo. „Děkujeme mu za všechnu odvedenou práci a přejeme hodně štěstí v novém působišti,“ dodává.

Do plánu Mountfieldu naopak zapadá. „Honza je zkušený prověřený hráč, na kterého nemáme z loňského play off vůbec dobré vzpomínky. Je to odolný útočník, jenž má výborný pohyb a je silný v osobních soubojích. Věříme, že nám svými dovednostmi pomůže a přinese do hry potřebný důraz," prohlásil trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Klíma projevoval zájem o změnu působiště. „Kelly a jeho agent opakovaně přišli s požadavkem na výměnu, jelikož Kelly nebyl dle jejich názoru spokojený se svým vytěžováním. Snažili jsme se této výměně vyhnout, ale v tuto chvíli chceme dát prostor Kellymu k určitému restartu. Ze dvou možností, které se v tomto týdnu objevily, jsme vybrali trejd za Jana Eberleho," prohlásil generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Pětadvacetiletý Klíma působil v Hradci třetí sezonu, zamířil do extraligy z farmy Arizony z Tucsonu z AHL. Syn vítěze Stanleyova poháru s Edmontonem z roku 1990 Petra Klímy tam doplnil dvojče Kevina. V této sezoně si ve 22 zápasech připsal dva body (1+1), celkem má v extralize ze 121 duelů 33 bodů (14+19). „Nebudu lhát, letošní 1+1 určitě nejsou podle mých představ. Takže ano, doufám, že přesun do Boleslavi pomůže i mně,“ říká pětadvacetiletý forvard. Ten Petra Klímy, bývalého reprezentanta, který v roce 1986 emigroval do zámoří, aby si zahrál v NHL.

„Na novou výzvu jsem se těšil,“ hlásí Klíma. Ten se zapojil do nového angažmá v Boleslavi ve středu v době krize, kterou si tým prochází. „Tlak je na celý tým, určitě to mají těžší kluci, kteří tu už jsou než někdo z venku. Ale jsem v kabině od rána, vidím, že kluci chtějí vyhrávat. Boleslav má dobrý tým, který by měl hrát na úplně jiných příčkách. Věřím, že to půjde,“ dodal.

