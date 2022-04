Zatímco domácí nastoupili v navlas totožné sestavě z druhého vítězného zápasu, hosté museli udělat vynucenou změnu v brankovišti, když místo Filipa Novotného nastoupil finský brankář Henri Kiviaho.

Více práce měl ale v úvodu jeho slovinský protějšek v mladoboleslavském brankovišti Gašper Krošelj. Ten hned tři ošemetné momenty v úvodní dvacetiminutovce řešil zákrokem svojí gólmanskou maskou. Boleslav se rozjížděla pozvolněji, o to větší rychlost nabrala v závěru úvodní třetiny. Po dobré kombinaci s Kousalem střílel Najman jenom těsně vedle, Lintuniemiho bekhend po dobré Kelemenově akci zkrotil na výstroji jeho krajan.

Skóre se v Boleslavi poprvé měnilo po třech minutách hry ve druhé třetině – Miloš Kelemen své nahození od mantinelu otřel o dva protihráče, po jejichž tečích skončil puk až za překvapeným Kiviahem. Hosté se dočkali vyrovnání vteřinu po polovině základní hrací doby. Úplně první přesilovku zápasu využil osm vteřin před jejím skončením tečí nahození od modré Jakub Lev.

Bruslaři si vzali vedení zpět ve 44. minutě. Těsně po skončení dobře sehrané přesilovky našel Pláněk na brankovišti Kousala, který procedil puk skrz hradeckého brankáře až do branky. Vyrovnání přišlo v závěru, když při přesilovce hosté odvolali gólmana a v šesti hráčích se prosadil Radek Smoleňák, který tak poslal zápas do prodloužení. Ani v nastavených dvaceti minutách ale gól nepadl a o držiteli bodu za třetí zápas musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Ty nakonec došly až do sedmé série a v ní rozhodl přesnou trefou domácí démon vyřazovacích bojů Miloš Kelemen.

„Bylo to strašně bojovné utkání, z naší strany jednoznačně. Nechali jsme na ledě, co jsme mohli. Dvakrát jsme vedli, škoda, že pak došlo k situaci, kdy jsme hráli ve čtyřech proti šesti, protože v tom je Hradec silný, hlavně na brankovišti,“ řekl k zápasu domácí kouč Radim Rulík. A pokračoval: „Po vyrovnávacím gólu už bylo z naší strany prodloužení o vůli. Sice jsme tam měli jednu jakoby šanci, jinak jsme to odbránili a odbojovali. A nájezdy jsme byli šťastnější. To se dá říct, i o celém zápase.“

Jeho protějšek Tomáš Martinec k zápasu řekl: „„Opět to byl vyrovnaný zápas. První třetina bylo od obou týmů opatrnější, ze zabezpečené obrany. Pak to byl zase boj a o každý metr ledu. My jsme si vypracovali dost příležitostí na to, abychom skórovali, ale dneska jsme dávali góly jenom v nerovnovážném stavu. Ale věřím, že pokud budeme hrát jako od poloviny zápasu, budeme mít takový pohyb a šance, tak zítřejší zápas zvládneme a srovnáme na 2:2. Jsem rád, že se zápas povedl brankáři, i Boleslav měla svoje šance, a on nás podržel.“

BK Mladá Boleslav- Mountfield Hradec Králové 3:2 sn

Branky a nahrávky: 23. Kelemen (Fořt), 44. P. Kousal (Pláněk, J. Stránský), rozhodující nájezd Kelemen – 31. Lev (McCormack, Jergl), 58. Smoleňák (Lev, F. Pavlík). Rozhodčí: Mrkva, Kika – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 3896.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi – Šťastný, Bičevskis, Kotala – P. Kousal, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Lunter – J. Stránský, T. Knotek, Eberle.

Mountfield: Kiviaho – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Nedomlel, McCormack, Jank, Pilař – Oksanen, Cingel, Smoleňák – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Lev, Lalancette, Ščerbak – Orsava, Koukal, Kelly Klíma.