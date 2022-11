Souboj 19. kola s Vítkovicemi totiž odehrají až v polovině ledna. Mladoboleslavští zatím nastříleli jen 34 branek, což je nejméně v soutěži. Hlavní cíl pro duel je tak jasný. "Když nedáme gól, nemůžeme pomýšlet na body. Co se hry týká, tak si ani nic moc vytýkat nemůžeme. Řekli jsme si ale, že tomu nesmíme podléhat. Prostě v příštím zápase góly dáme," uvedl útočník Jakub Kotala.

Nedaří se ale ani Liberci. Zatímco Bruslaři mají v zádech pětizápasovou šňůru prohraných zápasů, Tygři z Liberce prohráli dokonce šest utkání v řadě. I kvůli tomu Liberec klesl až na 11. místo, Bruslaři jsou šestí.

Bruslař Kousal si zahraje na Karjale. V národním dresu také Slováci a mladíci

Naposledy se tým z pod Ještědu radoval z výhry téměř před měsícem, kdy 7. října porazil na domácím ledě Olomouc poměrem 6:2. Od té doby posbírali Bílí Tygři pouhé tři body, ten poslední v zápase, v němž dokonce dvakrát vedli, jenže na Litvínov nestačili a po prodloužení padli 2:3. „Bohužel za každý gól, který jsme vstřelili, jsme vzápětí inkasovali. Vždycky jsme udělali chybu, která nás stála gól a energii. Ve třetím dějství jsme se dostali pod tlak kvůli vyloučením. Díky fantastickému výkonu Petra Kváči jsme brali bod,“ hodnotil duel kouč Severočechů Patrik Augusta.

„Nechceme hrát dole. Prohrávat každý zápas je na prd. To je, jako kdybychom se každý den probudili a pršelo, to nechcete. Chceme prostě vyhrát," řekl brankář Severočechů Petr Kváča. "Musíme stále více a více stavět na předešlém zápase, pracovat a ono se to poté k nám otočí. Důležité je, abychom nenastupovali s tím, že jsi jdeme zahrát hokej, ale s tím, že jdeme vyhrát," podotkl Kváča.

Severočechům se nedaří přesilové hry, ve statistické tabulce okupují předposlední pozici s necelými 15 % využití. V oslabení jsou na tom o poznání lépe, s 80% úspěšností jim náleží sedmá pozice.

Oba týmy touží ukončit černé série. Jeden z nich se ve druhém vzájemném souboji konečně dočká. Dokáží mladoboleslavští hráči odvrátit propad tabulkou, nebo se naopak budou z ukončení nepříznivé šňůry radovat Bílí Tygři? Zápas na ledě Liberce začíná v pátek v 18 hodin.

Putování po zimácích: Benátecký stadion byl postaven jako lednička