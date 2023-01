Od středečního odvolání pak všichni fanoušci v Boleslavi řeší, kdo usedne na uvolněnou trenérskou židli po Čihákovi. Klub nejprve ohlásil, že jméno nového kouče oznámí už ve čtvrtek, v pátek pak vydalo vedení prohlášení, že tak učiní až v dalším týdnu. Do dvou důležitých zápasů s devátou Kometou a sousedem v tabulce z Litvínova pak povede jako hlavní kouč Čihákův dosavadní asistent Petr Haken, jemu bude asistovat trenér juniorky Václav Pletka.

Nejvíce se v zákulisí skloňuje ve spojení s uvolněným postem jméno Jiřího Kalouse. Bývalý kouč Komety aktuálně působí jako asistent Radima Rulíka u čerstvě stříbrné české juniorky. Jeho jmenování by nahrávala i skutečnost, že z důvodu šampionátu v Kanadě bude případně jmenován až po návratu v příštím týdnu, a nikoliv ve čtvrtek, jak bylo původně avizováno.

Proti Kometě povedou v pátek Bruslaře Haken s Pletkou

V kuloárech a diskuzích se pak propírá i celá další řada jmen: volní jsou aktuálně třeba Filip Pešán, Václav Varaďa nebo Vladimír Růžička. Pro Filipa Pešána by mohl hrát fakt, že se z libereckého působení zná velmi dobře se současným sportovním ředitelem Bruslařského klubu Martinem Ševcem. Zavřené dveře do Ško-Energo Areny by však mohl mít po rok staré kauze z tréninku národního týmu se „zku**enou Boleslaví.“

Bez angažmá je také po nevydařené štaci v pražské Spartě také Pavel Patera. Ten opustil po neshodách se sportovním vedením BK místní klub v průběhu loňské sezony. Otázkou je, zda v tomto případě také nejsou vazby zpřetrhány a dveře zavřené. Možné třecí plochy v podobě tehdejšího sportovního úseku už jsou ale obroušené, aktuální šéf Ševc Paterovu práci dobře zná, neboť pod ním sám hrával.

V případě dobrého dojmu a bodového zisku v následujících zápasech může vyvstat otázka, zda by se dočasných koučů Hakena s Pletkou nemohla stát varianta trvalá. Haken tým dobře zná, zkušenosti nasbíral od Rulíka i Čiháka. Oba pak dokonale znají boleslavské prostředí, jsou to místní srdcaři a při pohledu na výsledky mládeže, kterou mají nebo měli dlouhodobě na starost, je vidět dobře odvedená práce. Navíc by se i něco ušetřilo za plat nového kouče.

Jména jako Růžička nebo Varaďa pak nejsou příliš pravděpodobná, ale nikdy neříkej nikdy. Ze stejného soudku pak jsou i spíše přání o zahraničním trenérovi. I když Ševcovy vazby na Švédsko jsou zřejmé. O tom hovoří například novoroční příchod útočníka Söderlunda.

Kdo se tedy nakonec postaví na boleslavskou střídačku?