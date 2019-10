Domácí Energie nastoupila posílená o karlovarského odchovance Vojtěcha Poláka a souboj s třetím týmem tabulky začala aktivněji. Západočechy poslal do vedení již v páté minutě Beránek, který po nezištné přihrávce Rašky střelou z mezikruží překonal hostujícího gólmana Krošelje.

O minutu později mohlo být s hosty ještě hůře, ale Skuhravého střela skončila pouze na tyči. Mladá Boleslav poté přidala na aktivitě. A vytvořila si šance díky Musilovi a Zohornovi, v prvním dějství však Středočechům k vyrovnání nepomohly ani dvě přesilové hry.

Ve druhém dějství po šancích domácího Vondráčka, který se řítil zcela sám na Krošelje, a na druhé straně nebezpečné střele Najmana, dostali domácí příležitost hrát poprvé v početní výhodě. Sehráli ji sice výborně, jenže bez brankového efektu. Hned po skončení oslabení se ve 31. minutě dostali do přečíslení Skalický s Hrbasem, jenž střelou bez přípravy vyrovnal.

Přesně o minutu později se téměř zrcadlově opakovala situace na druhé straně a také Koblasa svou střelou pod horní tyčku nedal hostujícímu gólmanovi šanci zakročit. Pasáž bohatá na góly pokračovala. Ve 34. minutě navýšil při vyloučení Skalického skóre v předbrankovém prostoru zcela osamocený Rachůnek. V 39. minutě při vyloučení Šenkeříka dostal hosty zpět do hry Zohorna, který tečoval Hrbasovu střelu od modré čáry.

Atraktivní podívaná pokračovala i ve třetí třetině. Ve 43. minutě po Zbořilem vyhraném buly se k puku dostal Skalický a po pěkné stahovačce a následné střele zápěstím vyrovnal na 3:3. V 51. minutě po sérii vyloučení z obou stran při hře čtyř proti čtyřem Rachůnek nádherně uvolnil Mikúše a ten vystřelil domácím opět vedení. Povedený výkon Energie pečetil v 60. minutě při hře hostů bez brankáře Vondráček.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a hráli jsme, co jsme chtěli. Paradoxně ale po vstřeleném gólu jsme udělali dva zbytečné fauly a dostali tak soupeře do hry. Zvládli jsme vyhrát první třetinu a i do druhé jsme vstoupili dobře, měli jsme tam několik dobrých příležitostí. Potom jsme však udělali hloupou chybu a soupeř nás potrestal z toho, v čem je nejsilnější, což je rychlý protiútok. Hra z naší strany chvíli nebyla dobrá, ale vrátili jsme se do hry díky přesilovkám a odskočili jsme. Byla škoda, že jsme si ve druhé třetině nechali dát branku do šatny na 2:3. Jsem rád, že i když Mladá Boleslav ukázala svou sílu a vyrovnala, tak se mužstvo z toho nesložilo a dokázalo ještě dát vítěznou branku. Mužstvo to dnes odpracovalo týmově a myslím, že jsme chtěli o malinko více než soupeř, proto jsme získali tři body."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do utkání jsme nevstoupili dobře a začali jsme hrát až ve chvíli, když jsme dostali gól. Hra se srovnala po našem vyrovnání, když jsme byli trošičku na koni, vytvořili jsme ale hloupé chyby a Vary šly opět zaslouženě do vedení. My jsme samozřejmě tlačili a tlačili, srovnali jsme stav a dostali přesilovku, kterou však zhatil hloupý faul. Potom jsme za to byli potrestáni. Myslím, že dnes to bylo zasloužené vítězství Karlových Varů."

HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. O. Beránek (Raška, T. Mikúš), 32. Koblasa (Kohout, T. Knotek), 34. T. Rachůnek (Gríger, Flek), 51. T. Mikúš (T. Rachůnek, Graňák), 60. Vondráček (Skuhravý) - 31. Hrbas (Skalický, A. Zbořil), 39. R. Zohorna (Hrbas, O. Najman), 43. Skalický (A. Zbořil). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Hynek, Gerát. Vyloučení: 5:5, navíc Gríger (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3531.

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, M. Rohan, Kubka - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Raška, T. Mikúš - Kohout, T. Knotek, V. Polák - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kurka, Ševc, Fillman, Hrbas, Pláněk, Dlapa - Vondrka, A. Zbořil, Skalický - J. Stránský, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Houška, L. Pabiška, Maršoun. Trenéři: Rulík a Patera.