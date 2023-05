V první lize byl Karel Klikorka druhým nejproduktivnějším obráncem, a proto nebylo divu, že si ho už v průběhu sezony vypůjčilo do extraligy Kladno. A během tří utkání přesvědčil. Hned při svém prvním startu za Rytíře vstřelil jednadvacetiletý bek gól a po sezoně se s týmem Jaromíra Jágra domluvil na pokračování pro další ročník. „Před dvěma lety jsem šel do první ligy a cíl byl za každou cenu se vrátit nahoru. Když se mi pak povedlo podepsat smlouvu, byl to pocit úspěchu a velké úlevy,“ rozpovídal se odchovanec Letňan na startu letní přípravy.

Hokejová extraliga: Kladno (v bílém) hostilo Třinec. Karel Klikorka debutoval gólem, takhle ho slavil. | Foto: Foto: Roman Mareš

Jak se zrodil váš přestup k Rytířům?

Dostal jsem tady šanci už v sezoně. Nejdřív to začalo tréninky o repre pauze a poté si mě trenéři zavolali na zápas proti Třinci. Pak jsem odehrál ještě další dva, nějaké zápasy jsem tady tedy měl. Pak přišla od klubu nabídka a dá se říct, že nic jiného jsem neřešil.

Spokojenost s vašimi výkony tedy asi byla?

Já jsem se snažil předvést co nejlepší výkon. Líbí se mi tady, je tu zrekonstruovaná hala a znám tu, dá se říct, všechny kluky. Líbí se mi tu. Z mojí strany to bylo jasné ano, klub se pak taky vyjádřil, že má zájem, takže už nebylo moc co řešit.

Máte za sebou úspěšnou sezonu v Chance lize, kde jste byl druhým nejproduktivnějším obráncem. Čím to, že pro vás byla sezona průlomová?

Hlavní bylo asi to, že jsem mohl konečně odehrát celý rok. Zní to hrozně stručně, ale je to tak. Už z Mladé Boleslavi jsem odcházel, protože jsem hrál hrozně málo. Byl jsem mladý, takže v áčku jsem moc šancí nedostal a hrál jsem v Ústí. Každý rok jsem odehrál něco kolem třiceti zápasů. Potom jsem se rozhodl jít do nižší soutěže, abych neseděl v extralize, ale radši se vyhrál. To se mi v Sokolově moc nepovedlo, vůbec jsem nehrál a jen jsem nakoukl do Chebu. Musím strašně poděkovat Litoměřicím, panu Brukovi a panu Tvrzníkovi, který je teď na Slavii. Vytáhli mě ze dna, dali mi šanci a od té doby jsem v Litoměřicích hrál. Pak se sice naše cesty rozešly, ale dostal jsem šanci na Slavii a hrozně moc celé organizaci děkuji. To, na čem jsme se na začátku sezony dohodli, se vyplnilo. Dali mi šanci a hlavně jsem mohl hrát. Užíval jsem si to a i díky tomu jsem mohl ukázat, co ve mně je.

Los extraligy je znám. Kladno čekají hokejem napěchované Vánoce

Jak se těšíte na posun do extraligy?

Když jsem tady byl podepsat smlouvu, tak jsem pak jel domů a celé mi to došlo. Před dvěma lety jsem šel z extraligy do první ligy a cíl byl za každou cenu se vrátit nahoru a zlepšit se. Když se mi pak povedlo podepsat smlouvu, byl to pocit úspěchu a velké úlevy, že se mi splnil sen a dokázal jsem to.

Kladno je pro vás možná osudové. Právě jemu jste dal svůj první gól v extralize, v prvním zápase v dresu Rytířů jste se pak taky prosadil…

Je to něco, co se nedá naplánovat. Hezky to vyšlo a jsem za to moc rád. Snad to teď bude pokračovat.

Už jste se sešli na letní přípravu. Jaká je zatím parta?

Super, v kabině je pohoda a všichni se mezi sebou znají. Já sice přišel jako nová tvář, ale znám se skoro se všemi. Užívám si to, teď budeme tvrdě pracovat.

Horna má za úkol připravit Rytíře na sezonu. V první řadě musí chtít hráči, říká

Je to velká výhoda, že už spoluhráče znáte a nejdete to úplně neznámého prostředí?

Určitě. Tohle byl jeden z důvodů, proč jsem se takhle rozhodl. Zaprvé se mi tady líbí a zadruhé jsem tady znal kluky z minulé sezony. Hlavně se mi ale líbilo, že trenéři mají chuť podporovat moji hru. V tomhle směru už nebylo moc o čem. Další plusy jsou, že taťka bydlí v Kralupech, což je hned za rohem, budu tady bydlet a mám to i kousek do Prahy, kde mám přítelkyni. Dávalo to největší smysl.

Bavili jste se při podpisu o vaší roli v týmu? Nabízelo by se třeba vaše využití na přesilovce.

Popravdě moc ne, zatím jsme se bavili jen o letní přípravě a podobně. Kdybych dostal šanci na přesilovce, tak se budu snažit ji co nejvíc využít. Celý život se snažím hrát ofenzivní hokej, sbírat body a tím pomáhat týmu. Samozřejmě musím hrát i do obrany, ale moje preferovaná hra je hlavně dopředu. Byl bych rád, kdybych v tom mohl pokračovat.

Jaká dřina je zatím letní příprava pod Tomášem Hornou?

V pondělí byly testy, které už jsou naštěstí za námi. Čeká nás to teda ještě jednou. Všichni to zvládli bez omdlení, takže super. Teď se zapracováváme a máme nějaké běhy, kterých nás asi bude čekat víc. To k tomu ale patří. Chceme se na to připravit tak, abychom příští rok předváděli, na co máme.