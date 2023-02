„Byly tam dnes jednoznačně velké rezervy v koncovce, protože šance na vstřelení branky jsme měli. Důraz do branky není ještě není takový, abychom z toho dávali góly. Málo se tam cpeme, brankář všechno vidí,“ okomentoval hlavní boleslavský problém kouč Jiří Kalous. A dodal: „Kluci dřeli, ale naše efektivita je zatím bohužel nulová.“

Foto: Ve speciálním dresu neskóroval ani jeden Bruslař a byla z toho další nula

Doslova zoufalý pak byl ze střelecké nuly na kontě Boleslavi a další porážky kapitán Jan Stránský: „Asi máme malý důraz do brány. Je pravda, že ze hry nám nevyplave puk, ze kterých nám dávají soupeři góly. Střel máme hodně, ale nedáváme žádné špinavé góly. Zatím nemáme klíč na to, jak je dávat. Asi nedostatečný počet hráčů před gólmanem soupeře.“ A pokračoval: „Opět ta produktivita… Vary měly v první třetině pár šancí, vyložené ale jenom dvě - Kružík proměnil střelu, a ještě Koblasa se tam dostal. My jsme si zase vylámali zuby. Opticky jsme asi hráli hezkej hokej, možná jsme měli i víc v držení kotouč, ale neúčelnej. Neřekl bych, že to je o dece tohle. Spíš si myslím, že to vypadá, že nemáme kvality na to góly střílet."

Sám kapitán se podle svých slov na tabulku ani nekouká: „Už se na ni radši nedívám dlouhodobě, protože to jsou zrovna ty body, kterými si budu dávat brouky do hlavy a hledat zajíce v pytli.“

Kouč Kalous přiznal, že tabulku trenérský štáb sledovat musí: „Samozřejmě vnímáme naše postavení. Víme, že pod námi to je velmi těsné. My se ale opravdu teď soustředíme na naši hru. Na to, aby nám přinesla bodový výsledek.“