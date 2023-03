Domácí porážka 1:5 vypadá hrozivě, ale herně to nebylo tak špatné.

Pro nás jed to smutný konec. Ale nechci nějak brečet, jak vypadal průběh zápasu. Celkově ta série přinesla dobré zápasy, byli jsme Brnu dobrým soupeřem. Teď už jim můžu jenom pogratulovat k výhře a k postupu do čtvrtfinále.

Jak hodnotíte celou tu sérii?

Já spíš zhodnotím celou sezonu. Na jednu stranu je to asi spravedlivé. V základní části jsme nepodávali dobré výkony. Šli jsme do play-off z desátého místa, kam jsme se procpali až v posledních třech zápasech. Brno na tom bylo lépe, šlo ze sedmého. Ale v předkole jsme byli rovnocenným soupeřem.

V základní části jste v Brně dvakrát vyhráli, ale v play-off ani jednou. Čím si to vysvětlujete?

Já bych to vysvětlil hned, ale dostal bych pokutu, tak to komentovat nebudu. Ale divák, který sleduje hokej a viděl to, tak si na to udělá obrázek svůj.

Je tam hořkost z výkonu rozhodčích?

Já jsem z toho frustrovanej. Já ani nevím, co vám mám na to říkat… Pak na klub chodí nějaké omluvy od pana Pešiny nebo od pana Šindlera. Ale po zápase nám to už je ho*no platný. My jsme letos pod mistrem Sýkorou nevyhráli ani jeden zápas. Ten si může sáhnout do svědomí. Oni mají nějakou svoji komisi, dávají si tam nějaké pokuty. Asi ne moc velké. Je to velký zub našeho hokeje, když je středem pozornosti rozhodčí, a ne výkonnost hráčů na ledě.

Jak jste viděl zákrok Davida Šticha, po němž šel do kabin?

Já jsem byl na ledě a věnoval jsem se puku, takže jsem ho neviděl a nemůžu ho hodnotit. Kluci říkali, že hráč trefený byl, ale byly tam věci, že se sehnul, David měl ruce u těla. Je to play-off hokej, my si nemůžeme dávat přednost a nechat soupeře hrát. V play-off je plno soubojů a bohužel to rozhodčí v dnešním utkání neukormidlovali, nebo to ani nechtěli ukormidlovat, protože od druhého střídání nás poslali do čtyř.

V sobotu se vám dařilo clonit před brankářem, dnes už ne. Čím to bylo?

Celou sezonu nás to zakončení trápilo. Soupeře jsme vždycky přestříleli, ale gólů jsme dali nejméně v extralize.

Atmosféra zápasu byla fantastická až do konce.

Každý kluk v kabině si toho váží. Diváci při nás drželi, když jsme prohrávali 0:4, tak pořád fandili. O to víc nás mrzí, že jsme to ukončili takhle brzy.