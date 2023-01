Dvě změny v kádru hlásí hokejisté BK Mladá Boleslav. Na žádost samotného hráče uvolnil čtyřiadvacetiletého útočníka Matyáše Kantnera. Ten odchází do finského celku KaIPa. Z juniorského týmu Kärpät Oulun naopak do středočeského města přichází osmnáctiletý obránce Aleš Čech, stříbrný medailista z nedávného mistrovství světa v Kanadě.

„Matyáš Kantner a Aleš Čech mají oba stejného agenta a my měli jasnou podmínku – pokud uvolníme Kantýze, chceme Aleše,“ říká sportovní šéf Mladé Boleslavi Martin Ševc. „Kantýzovi samozřejmě přejeme v zahraničí úspěšné pokračování jeho hráčské kariéry,“ pokračuje sportovní ředitel už přímo k oběma hráčům. „A co se Aleše Čecha týče, tak je to mladý a perspektivní obránce. Udělal určitý progres, který byl vidět na nedávném juniorském mistrovství světa, kde byl členem stříbrného týmu a stabilním prvkem české defenzívy. Projevili jsme o něj zájem i na doporučení trenéra Kalouse, který Aleše osobně zná právě z reprezentace,“ vypočítává Ševc důvody, proč ukázali právě na Čecha.

Zatím největší úspěch, chválí Lehečka starší. V Kněžmostě se fandilo i ve škole

"Samozřejmě počítám s tím, že to nedostanu zadarmo. Celé se to dojednalo velmi rychle a bylo vidět, že mě tady opravdu chtějí. To jsem nečekal, myslel jsem si, že ve Finsku budu ještě přes minimálně přes víkend. Teď jsem se dozvěděl, že bych už v pátek měl hrát. Je to motivující a zavazuje to," říká sympatický mladík. který s týmem trénuje od čtvrtka. Toho potěšil enormní zájem Boleslavi: "Bylo to velmi rychlé. Telefonoval mi pan Kalous, hlavní trenér Boleslavi. Říkal mi, že by mě tu chtěl, a tak se to začalo řešit. Kärpät mě ze začátku nechtěl pustit, chtěl si mě nechat, ale nakonec jsem tady. Moc se těším na to, až si tu zahraju."

Odchovanec Letňan a pražské Slavie se do Finska přesunul ve svých patnácti letech: "Chtěl jsem zkusit něco nového, vidět a zažít, jak to tam funguje. Začínal jsem v Letňanech, odkud jsem na rok a půl zamířil na Slavii. Tam za mnou potom přišel agent, že bych to mohl jít zkusit do Finska. Odletěl jsem na týdenní try-out, po kterém mi řekli, že mě chtějí, a já to vzal." Teď ho čeká premiéra v české nejvyšší mužské soutěži. "Odehrál jsem jeden zápas ve druhé finské lize, kde mi dali první šanci. V Kärpätu si mě chtěli nechat v rezervě nebo mě poslat právě do Mestisu. Rád jsem ale vzal nabídku z Mladé Boleslavi," dodává mladý hokejista.