Vlci z Jablonce jsou pro benátecké hokejisty oproti Písku oblíbeným soupeřem. Zatímco s Jihočechy Benátky letos nebodovaly, s Jabloncem získali Středočeši všech šest bodů, a to při celkovém skóre 11:3. Noční můrou pro jabloneckého brankáře Horáka je určitě benátecký kanonýr David Šafránek, jenž ho v těchto dvou vzájemných zápasech překonal celkem sedmkrát! Na domácím ledě se blýskl hattrickem a výraznou měrou tak přispěl k celkové výhře 6:2. Na vítězství budou chtít Benátečtí navázat hned v následujícím kole, kdy budou hrát opět doma - v sobotu přijede Most.

"V první třetině jsme měli vizuální převahu. Měli jsme ale proměnit více šancí. Zápasem jsme se postupně prokousávali k tomuto výsledku. Přesto jsem naštvaný. Utkání jsme totiž měli rozhodnout právě v první třetině, zápas by se pak dohrával ve větší pohodě. Chtěl bych pochválit brankáře Sajdla, který předvedl velmi dobrý výkon," komentoval zápas domácí kouč Antonín Nečas.

Jeho protějšek Jan Šuráň dodal: "Výsledek zápasu odpovídá tomu, jak jsme ho začali. Do první třetiny jsme nastoupili naprosto laxně, nedohrávali jsme střední pásmo, nepřistupovali jsme k soupeři. V kabině jsme si to důrazně vyříkali a ve druhé třetině jsme začali hrát. Poté jsme ale udělali dva fauly, z toho jeden naprosto zbytečný. Nesmyslně pokřikujeme po rozhodčím, i když víme, že spousta zákroků ve druhé lize není odpískána. Dlouhodobě to víme, ale stejně to děláme. Z toho pak dostaneme dva góly, které výsledku nepřidají."

HC Benátky nad Jizerou - HC Vlci Jablonec nad Nisou 6:2

Branky a nahrávky: 10. Šafránek (Jankovský, Dvořák), 18. Šafránek (Klodner, Dvořák), 35. Šafránek (Jankovský, Bříška), 39. Zumr (Bříška, Dvořák), 43. L. Tondr (Bříška, Zumr), 55. Jankovský (Hruška, Mašek) - 19. Maďar (Brokeš), 24. Brokeš (Maďar, Špaček). Rozhodčí: Pastier - Brož, Kettner. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 110. Střely na branku: 37:24.

Benátky: Sajdl – Čížek, Klodner, Mrkvička, M. Tondr, Mašek – L. Tondr, Bříška, Zumr – Dvořák, Šafránek, Jankovský – Hruška, Šíma, Hejňák.

Jablonec: Horák – Koutecký, Abraham, Filip, Starý, Had, Pavlů – Plíhal, Dušek, Maďar, Špaček, Jursa, Brokeš, Kačírek, Foerster, Bouřil.

TOMÁŠ NEJEDLO, JAROSLAV BÍLEK