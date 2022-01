Po osmdesáti pěti letech a jednom dni se proti sobě znovu postavili aktéři prvního ligového zápasu v české historii. Domácí České Budějovice i hostující Mladá Boleslav nastoupily do výročního utkání ve speciálních historických dresech. Ty nakonec přinesly více radosti domácímu celku. I když to tak hodně dlouho nevypadalo.

Ačkoliv první třetina zápasu branku nepřinesla, několik zajímavých šancí k vidění bylo. Jako první zahrozili domácí, ale ani Šenkeřík a po něm ani Doležal skóre neotevřeli. Na druhé straně nezakončil přesně únik dvou na jednoho Tomáš Fořt.

První změna skóre přišla ale až jedenáct vteřin po polovině zápasu. Ex-budějovický obránce Pavel Pýcha vyzval v přesilové hře k zakončení Jana Stránského a ten střelou z „Ovečkinova“ kruhu poslal hosty do vedení.

To Boleslav držela až do samotného závěru, pak ale přišel kolaps. Dvě minuty před koncem zápasu odvolali domácí brankáře Strmeně a zkusili hru v power-play. Za svůj risk byli odměněni minutu a tři vteřiny před sirénou vyrovnávacím gólem Milana Gulaše. To ale ještě nebylo ze strhujícího závěru vše. Uběhlo dalších šestnáct vteřin a Jiří Ondráček dokonce poslal Motor do vedení.

Rozhodčí ještě jeho gól zkoumali u videa, kde potvrdili jeho platnost. Bruslaři si následně vzali trenérskou výzvu, ale ani po opakovaném zhlédnutí záběrů provinění proti pravidlům rozhodčí nenašli, a hosté tak šli za stavu 2:1 pro Motor ještě do oslabení. V něm sice také zkusili odvolat gólmana, ale na rozdíl od Budějovic už branku vstřelit nedokázali.

Boleslav tak prohrála i druhý venkovní zápas nového roku a o první výhru bude muset zabojovat v pátek na domácím ledě, kde přivítá Litvínov.

Motor České Budějovice – BK Mladá Boleslav 2:1

Branky a nahrávky: 59. Gulaš (Abdul, Štencel), 60. Ondráček – 31. J. Stránský (Pýcha, Šťastný). Rozhodčí: Pešina, Vrba – Zíka, Rampír. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 1000.

Budějovice: Strmeň – Šenkeřík, Piskáček, Percy, Bučko, Štencel, Vráblík, Bindulis – Holec, Pech, Gulaš – Abdul, Novotný, Doležal – Vondrka, Ondráček, Valský - Beránek, M. Hanzl, Karabáček.

Boleslav: J. Růžička – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Šidlík – Kotala, Fořt, Šťastný – Kelemen, Raška, Pospíšil – Kantner, Najman, Kousal – Lunter, Bičevskis, Eberle – J. Stránský.