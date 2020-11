Jak byste stručně zhodnotil dosavadní průběh sezony?

Je to samozřejmě poznamenané covidem. Je to rozkouskované, roztahané, byly obrovské odklady zápasů. Teď už se konečně zase začalo hrát. Nám se zatím daří, máme dobře poskládaný tým, okolo jádra starších hráčů se utvořila skupina mladších, pracovitých kluků, kteří výborně trénují, dobře hrají, plní systém. Díky tomu je tým úspěšný. Daří se nám, jsme za to rádi, tým má velkou vnitřní sílu a bojovnost. Ale sezona je teprve na začátku, nejsme ani v polovině.

Jak vlastně Benátky přestály ty komplikace spojené s koronavirem?

Přestáli jsme to asi jako každý. Dělali jsme, co nám povolovala nařízení. Nebylo to nic příjemného, ale kluci k tomu přistoupili parádně. Zvládli to slušně, neztratili formu ani kondici. Na té jsme pracovali hodně intenzivně. Nemá cenu si s tím lámat hlavu, takhle to je a sezona bude poznamenaná. Měli jsme hrát tříkolově, teď budeme hrát jen dvoukolově, takže budeme mít o spoustu zápasů míň. Mladí kluci nabírají zkušenosti právě v utkáních, takže nás mrzí, že po měsíci a čtrnácti dnech a nějakých sedmi utkáních teď bude zase třítýdenní pauza. Jsou to věci, které nám vnitřně vadí, ale je to takhle nalosované a musíme to brát tak, jak to je.

Po té vynucené pauze jste vyhráli oba zápasy. Dá se tak říct, že vám to přerušení nějak pomohlo?

To nevím. Tým šlape od začátku sezony. Je důležité, že i když máme mladé mužstvo, tak to zvládá v hlavě, ta pauza nás nepoznamenala. Zatím ale není ani půlka soutěže. Máme dobrý vstup, jsme za to rádi, v týmu je pohoda, klid. S touhle vítěznou šňůrou je v týmu zdravé sebevědomí. To ale nemusím sportovcům ani ostatním lidem vysvětlovat. Když se daří, tak je prostě ta správná pohoda a klid na další práci.

Čím to je, že se vám letos zatím tak daří?

Hlavně je to pracovitostí těch kluků. Máme dobře nastavená pravidla a systém hry. Kluci jsou disciplinovaní, dobře to vstřebávají. Máme osmnáctileté devatenáctileté hráče, ale musím říct, že k tomu přistupují strašně dobře, vnímají to a výborně reagují. Na svůj věk hrají vyzrále a nejsou tak vyplašení. Nějaká okénka tam samozřejmě jsou, není možné, aby hráli stejně jako borci, kteří mají za sebou v téhle soutěži pět šest sezon. Ale máme to dobře poskládané, jak jsem říkal, sedlo si to a přejeme si, ať to vydrží co nejdéle.

Jako hlavní trenér působíte u týmu druhou sezonu, předvádíte teď nejlepší hokej pod vaším velením?

Já nemám rád takové to jájínkování. Beru to tak, že je to kolektivní sport, kolektivní práce. Jsme dobře složení jako celá organizace. Musíme hrát podobným stylem jako Tygři, protože naši hráči se objevují v prvním týmu Liberce. Strašně nás těší, že v jejich áčku jsou teď kluci z našeho loňského týmu, jmenovitě Vráťa Kunst, Jirka Průžek, Honza Šír, Adam Najman, Kuba Rychlovský. Ti hráli loni stabilně v Benátkách a teď si vyšlapávají cestičku do týmu Bílých Tygrů. Za to jsme rádi a doufáme, že stejně půjdou i další kluci. V Benátkách máme dobrou partu, i jako trenéři, i kluci v kabině. Máme to propojené s mládežnickou akademií, ať nakouknou k tomu „dospělému hokeji“ – v uvozovkách proto, že tady máme plno juniorů, je tu i kluk ročníku 2004. Myslím, že takhle nastavené to funguje velice dobře. Všechny nás to posouvá dál, je to zdravé klima. Je dobře, že nám to tak funguje, ale nechci, aby nám létala hlava v oblacích. Musíme zůstat skromní a přistupovat k tomu s pokorou. Teď nás to těší, ale čekají nás těžcí soupeři, kteří nás prověří.

Skvěle vám vycházejí třetí třetiny zápasů, naposledy v Třebíči jste díky ní otočili zápas, co za tím je?

Tým má obrovskou vnitřní sílu. Kluci najednou vyhrávají a chutná jim to, hrají do poslední minuty. Díky tomu, že jsme mladý tým, máme skvělou fyzickou kondici, kluci rychle regenerují. V Třebíči jsme měli kluky z libereckého A týmu, kteří bojují o nominaci na dvacítky. Bylo to doplněné hráčem, co na dvacítkách byl loni. Dali jsme je do první lajny a na první přesilovku, kluci se té šance chopili a perfektně to zvládli. Stejně tak ale i zbytek týmu. Z obvyklé první lajny byla druhá, ze druhé třetí, ze třetí čtvrtá. I tak k tomu všichni perfektně přistoupili, měli jsme sílu rozloženou do všech čtyř útoků a myslím, že v té třetí třetině se to projevilo. Podle mě jsme hráli parádní hokej. Vítězství jsme si vzali z přesilovek, které jsme vybojovali pohybem. I za ty využité přesilovky jsme rádi, to byla třešnička.

Co je podle vás největší předností současných Benátek?

Jedna věc asi říct nejde. Vyzdvihl bych to zdravé jádro, když je vnitřní síla, jde k tomu i zbytek. Zdravá parta je zásadní. I ta fyzička je důležitá. Jsou to perfektně kondičně připravení kluci, kteří mají chuť hrát hokej a zlepšovat se. Zatím to vychází, takže super.

Snažíte se svoje hráče vést i k bojovnosti?

Myslím si, že to už je samozřejmost, která je napříč celou organizací. Já jsem u Tygrů jako trenér už devátý rok a troufám si říct, že tohle už tu bylo u dorostu, u juniorky. Je to takhle nastavené, kluci to berou jako jasnou věc. Bojovnost, obětavost, nasazení, to u nás funguje parádně.

Vidíte u týmu i přes skvělou formu nějaké slabiny?

Určitě. Mluvíme jen pozitivně, ale mezery tam samozřejmě jsou. Disciplinovanost je jedna věc, máme docela dost vyloučených a občas to jsou hloupé fauly, které pramení možná z toho mládí. Kluci v některých situacích zbytečně faulují hokejkou, neumí to zvládnout s chladnou hlavou a udělat si třeba krok navíc. Potom i vstupy do utkání, to mentální nastavení u kluků ještě není od první minuty stoprocentní, v tom máme rezervy. A taky hrát stabilně po celých šedesát minut. Takový je ale jejich sportovní vývoj. My jako trenéři to vnímáme a snažíme se to na kluky přenést, ukazujeme jim to na videu. Naštěstí na to hráči dobře reagují, je tam ta sebereflexe a v dalším utkání vidíme zlepšení.

Bojíte se toho, že se vám nepovede udržet kádr pohromadě celou sezonu?

Abych byl upřímný, my jako farma jsme na to zvyklí. Pohyb hráčů tady je a bude. Kluci, co tady jsou z Ameriky, tak mají svoji kvalitu a ten tým to určitě poznamená. Když k nám pak nebudou moci chodit kluci z prvního týmu, tak to zase bude příležitost pro ty naše mladší hráče, které tady máme. Najednou budou mít víc času na ledě a budou moci ukázat ty svoje kvality, co nabrali v tréninkách, a budou to moci prodat v Chance lize. Myslím, že takhle je to správné, že si svoje místo musí zasloužit. Doufám, že se brzy rozjedou i mládežnické soutěže, aby mohli junioři hrát svoji soutěž a výhledově si říkat i o místo u nás v Benátkách.

Jaké vůbec je pro trenéra vedení takhle mladého týmu, který se navíc relativně často proměňuje?

Asi nejdůležitější věc je, že z naší soutěže se nesestupuje, takže tady není takový tlak. Myslím, že když to bylo na ty tři roky uzavřené, tak tady v Benátkách jsme to do puntíku plnili. My máme zájem ohrávat tady mladé kluky. To funguje, běží to a svoje ovoce to přináší.

Mluvíte v klubu o nějakých konkrétních cílech pro letošní sezonu?

Pro nás všechny je cílem titul pro Liberec, to všichni chceme a přejeme si to. U nás v Benátkách je cílem oťukat co nejvíc kluků pro dospělý hokej. Stejně jako všichni ostatní chceme co nejvíc vyhrávat a sáhnout si na play off. Uvidíme, jestli se to povede, máme to dobře rozjeté. Teď tomu všichni věříme, musíme vytrvat v dobrých výkonech. Budeme bojovat do posledního utkání.