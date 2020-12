Rozdílová trefa přišla už v první třetině. Ve třinácté minutě se Pabiška zmocnil puku u vlastní modré čáry, ujel obráncům, zleva se natlačil před brankáře Groha a zblízka zavěsil.

„Vstoupili jsme do zápasu výborně, domácí jsme v prvních minutách k ničemu nepustili. Ale od 10. minuty, možná pod dojmem, že to půjde i nadále samo, jsme polevili. Udělali jsme chybu na modré čáře, ze které jsme inkasovali gól. Pak se obraz hry změnil, soupeř začal aktivně forčekovat a byl to takový hokej nahoru-dolů,“ zhodnotil průběh utkání trenér Havířova Jiří Režnar.

Ve vyostřeném utkání, ve kterém rozhodčí rozdali celkem třináct dvouminutových trestů a jeden desetiminutový, už žádná další branka nepadla.

Dominik Groh v havířovské brance pochytal všech osmnáct zbylých střeleckých pokusů domácích hokejistů a ve svém pátém startu za Havířov předvedl skvělý výkon. Však se také vrátil skoro na domovskou půdu – několik let chytal v mládežnických kategoriích Mladé Boleslavi, v jejímž dresu naskočil i do pěti extraligových zápasů.

V minisouboji brankářů ale nestačil na domácího Matěje Žajdlíka. Ten šestnácti zákroky vychytal čisté konto a oslavil úspěšný návrat do branky. Naposledy se mezi tyčemi předvedl v prvním kole proti Porubě, od té doby chyběl a vrátil se až proti dalšímu soupeři ze Slezska.

Bylo to vůbec první benátecké vítězství bez obdržených branek v této sezoně. A zlepšení směrem dozadu si všiml i trenér Valdemar Jiruš. „Výborně jsme hráli do obrany. Hráče jsme nabádali, že inkasujeme strašně laciné branky po naší nekoncentrovanosti, zejména v koncovkách třetin. Přesně tohle se nám v minulém utkání vymstilo. Tentokrát kluci zahráli do obrany parádně, a bylo to podpořené výborným výkonem Matěje Žajdlíka,“ chválil své svěřence kouč Benátek.

Mužstvo od Jizery se tak po fotbalovém výsledku 1:0 vrátilo na vítěznou vlnu a v průběžné tabulce Chance ligy poskočilo zase nahoru – aktuálně mu patří druhá příčka za vedoucí Jihlavou. Další boj o cenné bodíky ho čeká ve středu, kdy se představí na ledě trápících se Litoměřic.

HC Benátky n. J. – AZ Heimstaden Havířov 1:0 (1:0,0:0,0:0)

Branky a nahrávky: 13. Pabiška (P. Krejčí). Rozhodčí: Kostourek, Zubzanda – Beneš, Štofa.

HC Benátky nad Jizerou: Žajdlík (Král) – Kunst, Šedivý, Havlín, Aubrecht, P. Krejčí, Böhm, Kovář – Hujer, A. Dlouhý, D. Špaček – Pabiška, Čederle, Jiruš – Průžek, Měchura, Wiencek – Gajda, Jansa, Putz.

AZ Heimstaden Havířov: Groh (Daňa) – Kočí, Bořuta, Mrowiec, Rašner, Chroboček, L. Rutar – Adamský, Ivan, Doktor – O. Procházka, F. Seman, R. Szturc – Fridrich, Maruna, Mrva – Horváth, L. Bednář, Petriska.