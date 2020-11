Nástup do zápasu měla Mladá Boleslav skutečně jako hrom. Pomohly přesilovky. Skóre otevřel v početní výhodě střelec David Šťastný.

Zásadní momenty zápasu pak přišly na pomezí šestnácté a sedmnácté minuty, kdy se domácí tým během dvaašedesáti vteřin prosadil hned třikrát. Sedm sekund před přestávkou potom završil kanonádu další přesilovkový gól v karlovarské síti. A hostující brankář Bednář šel rychle pod sprchu, do akce naskočil Filip Novotný.

Ani změna mezi tyčemi ale Karlovým Varům nepomohla k zastavení uragánu. Exceloval hlavně David Šťastný. Technický forward se ve druhé části trefil ještě dvakrát a oslavil hattrick. Až v půlce druhé části se prosadili i hosté.

Třetí třetina už se mohla za stavu 7:1 jen dohrávat. Ale nebylo tomu tak. Domácí tým přidal další čtyři trefy – opět se prosadil Šťastný. Dvěma góly se v duelu zaskvěl i Ondřej Najman. Karlovy Vary se v závěrečné fázi střetnutí radovaly třikrát, nebylo jim to nic platné.

Mladá Boleslav tak skvěle uťala domácí sérii porážek a vysokým rozdílem přehrála rozjetého soupeře. Vary přitom vyhrály pětkrát v řadě, na boleslavském ledě ale narazily. Dominanci domácích potvrdila i střelecká převaha 42:28.

„Dokázali jsme odpovědět na neděli, kdy se nám výkon hráčů nelíbil. V kabině to mělo odezvu a jsme rádi, že jsme to odčinili. Už příprava na zápas byla jiná, vstup se nám povedl a kluky to odměnilo vstřelenými góly. Na druhou stranu je to jenom jeden zápas, takhle musíme hrát vždycky. V trenérské kariéře ale takový zápas nepamatuji,“ zhodnotil klání spokojený mladoboleslavský trenér Pavel Patera.

BK Mladá Boleslav – HC Energie Karlovy Vary 11:4

Branky a nahrávky: 7. Šťastný (Jääskeläinen, Ševc), 16. R. Zohorna (Lunter, Dlapa), 17. Jääskeläinen, 17. Najman (P. Kousal), 20. Flynn, 24. Šťastný (Pláněk), 28. Šťastný (R. Zohorna), 43. Najman (J. Stránský, Bernad), 50. Šťastný (R. Zohorna), 51. Flynn (P. Kousal), 54. Pláněk (Lunter, A. Zbořil) – 31. Zábranský (O. Beránek, Skuhravý), 49. Šenkeřík, 55. Šenkeřík (Koblasa, Kohout), 56. Kaše (M. Zabloudil, Pulpán). Rozhodčí: Pešina, Šindel – Zika, Zemánek. Vyloučení: 4:9. Využití: 3:1. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis.

HC Energie Karlovy Vary: Bednář (21. F. Novotný) – M. Rohan, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán, Zábranský, Kotvan – M. Zabloudil, D. Kaše, Flek – O. Beránek, Hladonik, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček.