Ten v pátém rozhodujícím utkání celé série inkasoval pouze jednou, v součtu všech pěti zápasů pak pouze šestkrát. I díky jeho výkonům slaví Bruslaři po nedělní výhře 4:1 postup mezi osm nejlepších celků nejvyšší české soutěže.

Jak těžký byl pátý zápas?

Byl to těžký zápas, náročný na psychiku, ale o to jsou pak pocity vítězství krásnější.

Jak vám bylo po první třetině za stavu 0:1?

Důležité bylo, že jsme po první třetině prohrávali jenom 0:1 a nedovolili jsme Zlínu přidat druhý gól. A pak jsme ve druhé třetině ukázali kvalitu a přišlo mi, že jsme šli vítězství trochu více naproti než soupeř. Ukázala se síla a charakter našeho týmu.

Kdyby vám někdo před Vánoci řekl, že budete hrát čtvrtfinále?

Kdyby mi někdo v červnu řekl, že v lednu už začnu chytat a dokonce si zachytám čtvrtfinále, tak bych si myslel, že se zbláznil. Ty první prognózy po zranění nevypadaly moc růžově, takže teď si to hodně užívám a doufám, že to bude trvat co nejdéle. Hned v prvním zápase po návratu jsem to tady pětkrát lovil. Ale pak jsem se zápas od zápasu cítil lépe a lépe. Taky musím poděkovat Slavii, kde jsem se mohl rozchytat.

Teď vás čeká Liberec. Jak se těšíte na vítěze základní části?

Pro fanoušky to bude skvělé a i já se těším moc. V týmu Liberce mám hodně kamarádů, takže pro mě osobně to bude hodně vyhecovaná série, ale i celkově pro naši kabinu. Přeci jen to je derby. Očekávám to ještě mnohem vypjatější, než to bylo se Zlínem. Osobně se samozřejmě těším na Radana Lence a Romana Willa.