V posledních letech tvořil v Mladé Boleslavi kvalitní gólmanskou dvojici se Slovincem Gašperem Krošeljem. Před tímto ročníkem se ale Jan Růžička rozhodl pro novou výzvu a zamířil do Hradce Králové. Tam se ovšem nechytl. Úspěšnost jeho zákroků spadla pod 90 % a nezlepšila se ani v Pardubicích, kam byl na konci ledna uvolněn. I proto se nyní šestadvacetiletý gólman vrací zpátky mezi bruslaře. „Věřím, že mě jeden rok nepošle nějak extra dolů a ukážu všem, že jsem zase ten Honza Růžička, který jsem byl předtím,“ hlásí na začátku přípravy.

Jan Růžička | Foto: BK Mladá Boleslav

Během jediného roku mimo mateřský tým se přitom Růžičkovi povedl jen málo vídaný kousek. Sezonu totiž začal v Hradci Králové, který padl až ve finále, a dochytal ji v Pardubicích, které skončily na třetí příčce. Teoreticky je tedy z tohoto ročníku držitelem hned dvou medailí.

„Je to kuriozitka, ale úplně bych ty medaile neohodnocoval. Z Hradce jsem odešel v situaci, kdy to na medaili úplně nevypadalo. Do Pardubic jsem věděl, do jaké role přicházím, takže na pardubickou si žádné zásluhy nedělám,“ říká pokorně Růžička.

Se svými výkony v sezoně spokojený být skutečně nemůže. Po velmi dobrých sezonách zasáhl v Hradci do 17 utkání a s úspěšností zásahů spadl na 88,21 %. V Pardubicích po výměně navíc odchytal jen jediný duel, v němž inkasoval rovnou pětkrát. Další zápasy přidal v Chance lize za béčko Dynama, jenže i tam dosáhl jen na úspěšnost 86,49 %.

Zásah do týmu byl velký, ví Kalous. Od koho si slibuje góly a produktivitu?

„Nemusíme si nic nalhávat, sezona nebyla dobrá. Víc k tomu nemám co říct. Roky předtím jsem ale dokázal, že tohle nebyl výkon, který ode mě všichni včetně mě čekali. Věřím, že příští sezona bude úplné jiná,“ doufá mladoboleslavský odchovanec, který po pouhém roce zamířil zpátky domů.

„Něco jiného tam bylo, ale jak jsem zjistil, že by Bolka měla zájem, tak jsem přestal všechno ostatní řešit, protože mi dávalo největší smysl se po takhle špatné sezoně vrátit domů. Všechny tady znám a jsem tady doma. Nebylo pro mě už nic jiného k řešení,“ přiznává Růžička.

Přestože byl pryč jen jednu sezonu, mužstvo za tu dobu prošlo značnou proměnou, a Růžička tedy musí poznávat nové spoluhráče. „V kabině jsou nějaké změny, ale vracím se do míst, kde mě hokej neskutečně naplňoval, kde mě vychovali do dospělého hokeje. Obměnilo se tu hodně tváří, ale to je součást hokejového života. Teď máme dost času na to se seznámit. Věřím, že je kádr postavený dobře a bude to šlapat,“ věří šestadvacetiletý gólman.

Mezi novými posilami bruslařů dva staří známí. Beránek se z hostování nevrátí

Zvykat si bude muset i na spolupráci s novým parťákem v brankovišti, kde utvoří dvojici se zkušenějším Filipem Novotným. „Těším se. My gólmani se napříč ligou známe všichni. Neznáme se nijak dobře, ale víme o sobě. Těším se na to. Filip je zkušený gólman a věřím, že se od něj můžu spoustu věcí přiučit,“ hlásí Růžička, který si bude muset navyknout i na práci pod novým trenérem.

Do první kompletní sezony totiž povede bruslaře Jiří Kalous. „Neznal jsem ho, nikde jsem ho nezažil. Je to ale zkušený trenér a od kluků jsem na něj slyšel jen dobré věci. Pro mě je důležité, že se nezměnil trenér gólmanů. Lukáš Mensator tu zůstal, takže vím, do čeho jdu a co mě čeká,“ říká Růžička.

Podle svých slov už je na novou výzvu mentálně připravený. „Minulou sezonu už jsem z hlavy vypustil. Teď se soustředím na to, abych se připravil na novou. Upřímně věřím ve svoje schopnosti, že mě jeden rok nepošle nějak extra dolů a ukážu všem, že jsem zase ten Honza Růžička, který jsem byl předtím,“ zakončuje. Podaří se mu doma vrátit zpátky do někdejší formy?