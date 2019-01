Mladá Boleslav - Extraligový rozpis přichystal Bruslařům perný víkend. V sobotu zajížděli do Liberce a hned v neděli je potom čekalo domácí utkání s Pardubicemi. Oba zápasy odehrál ve čtvrté formaci mladý útočník Jan Grim, který věkem ještě spadá do kategorie juniorů.

Jan Grim. | Foto: Jan Pavlíček

Boleslav trápí početná marodka, z různých důvodů jí chybí hned několik důležitých hráčů. Na soupisce o víkendu nebyly mimo jiné útočné opory Jakub Klepiš, Dominik Pacovský nebo Jakub Orsava. I proto dostal důvěru trenérů A týmu šikovný bruslař, který v juniorce Bruslařského klubu plní roli kapitána.

„Dozvěděl jsem se to ve čtvrtek, kdy mi volal trenér juniorky,“ vyprávěl po premiérových startech v extralize. „Je to samozřejmě super pocit. Odmala hraji hokej prakticky právě kvůli tomu, takže jsem si oba tyhle zápasy užil.“

„Naštěstí jsme alespoň zápas s Pardubicemi ubojovali a vyhráli ho,“ potěšila Jana Grima vydřená výhra nad posledním týmem tabulky. „Bylo to náročné. Měli jsme předtím jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší tým, Liberec. Na regeneraci po zápase s nimi bylo docela málo času, ale s Dynamem jsme vyhráli, a to je to nejdůležitější,“ ohlížel se za náročným víkendovým programem.

„Myslím, že jsme nezačali špatně, hráli jsme svoji hru. První dvě třetiny jsme je prakticky k ničemu nepustili. Ve třetí třetině nás už přehrávali, ale ukázali jsme bojovnost, něco jsme dokázali zablokovat a brankář podal výborný výkon,“ hodnotil nováček boleslavského mužstva bojovné utkání s Dynamem.

Nabídl také svůj pohled na hru Pardubic, které se v letošní sezoně trápí a po pátečním jedenáctigólovém přídělu v Plzni prohrály i druhý zápas v novém kalendářním roce. „Já bych vůbec neřekl, že by byli nějak pod tlakem. Chtěli hrát hokej, hráli hodně do kombinace. Hráli pořád stejně, přesně tak, jak nám to trenéři ukazovali na videu.“

Potom poodhalil i úkoly, se kterými šel na led společně se svými parťáky z lajny, dalšími mladými útočníky Pavlem Kousalem a Ondřejem Najmanem. „Náš útok má hlavně napadat, být nepříjemný a brát soupeřům síly. Jsme všichni tři kvalitní bruslaři, takže jsme to tam nějak odlítali. Důležité bylo, aby nebyly šance proti nám.“

Na závěr mladý forvard potvrdil, že přechod z kategorie juniorů do nejvyšší mužské soutěže je náročný. „Srovnávat se to prakticky nedá… Extraliga je mnohem silovější, je rychlejší, hráči jsou chytřejší. Je to opravdu úplně jiný level.“

Michal Konvalina