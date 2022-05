„Nikdy jsem to neviděl, neměl jsem vůbec tušení, jak se peníze tisknou. Je to zajímavé a poučné,“ komentoval padesátiletý Jágr proces, který si sám ve Státní tiskovině cenin vyzkoušel. Legendární hokejista spustil razící stroj, který na pamětní tisky navždy zvěčnil logo slavného Triple Gold Clubu.

Následně si Jágr vyzkoušel i obsluhu stroje na číslování skutečných bankovek, které jdou do oběhu. „Máme dost špatné načasování, dneska se tisknou jenom stovky. Dvoutisícovky jsou až za čtrnáct dní. To tu nejsem,“ smál se hrající majitel hokejového Kladna.

Že by si snad vzal inspiraci z populárního seriálu La Casa de Papel, který vykresluje promyšlenou loupež ve španělské Královské tiskárně cenin? „Neviděl jsem to, což je možná škoda. Možná bych byl o něco chytřejší a taky bych se teď o něco pokusil,“ odpovídal v žertu Jágr.

Ten vůbec poprvé spatřil, jak přesně jeho pamětní bankovka ve výsledku vypadá. Prohlédl si ji důkladně pod lupou a na vlastní oči si mohl zkontrolovat všechny ochranné prvky. „Nejvíc mě zaujaly ty detaily, které vůbec nejsou vidět, pokud se nepodíváte pod lupou. Tam zjistíte, že to je opravdu mravenčí práce. Nezávidím tomu, kdo to dělal, já bych to samozřejmě nezvládl. Až pod lupou zjistíte, co tam je, i když byste si nemysleli, že tam něco může být,“ komentoval už vážněji Jágr.

Slavný hokejista oznámil vznik pamětních tiskovin v podobě bankovky u příležitosti svých padesátých narozenin. Celkem desítka tisíc kousků za prodejní cenu 2 490 korun se tehdy prodala za méně než jeden den. Pamětní tisky, na kterých je vyobrazen státní znak, Staroměstské náměstí i sám kladenský rodák, splňuje všechny náležitosti opravdové bankovky.

„Vůbec jsem takový zájem nečekal, byl jsem překvapený. Nevěděl jsem, co od toho očekávat. Chtěl bych poděkovat všem, kteří si bankovku koupili. Věřím, že z ní budou mít radost a že se jim bude líbit,“ přeje si Jágr.

Legendární osmašedesátka se tak řadí po bok bývalého prezidenta Václava Havla, na jehož počest se pamětní bankovka tiskla v loňském roce. „Samozřejmě si toho vážím. Vím, že to nebylo zadarmo, snažil jsem se pro to udělat maximum. Jsem v neskutečné společnosti a nesmírně si toho vážím,“ nechal se slyšet nejproduktivnější Evropan v historii NHL.

Jak sám přiznal, pro svoje známé si vyhradil hned dvě stovky bankovek, které jim na památku daruje. Zbytek už poputuje mezi fanoušky a sběratele. Ti by se měli svých objednávek dočkat už v příštím měsíci, kdy jim Jágr přijde domů. Objednávky by se měly odesílat v první polovině června.

