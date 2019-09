Jak moc cenné pro vás bylo vítězství ve Zlíně?

Samozřejmě to je velice cenné vítězství. Věděli jsme, že to tu bude těžké. Už jen ta cesta do Zlína je náročná. Zlín byl bez bodu, my měli jeden, takže jsme věděli, že to bude šestibodový zápas. Jsme rádi, že jsme ho uhráli, ale ještě šťastnější jsem za Denise (Godlu), že to zavřel a že jsme vyhráli.

Zdálo se, že vypadal jistě…

No (směje se). Byla tam jedna chybička, ale naštěstí ji neproměnili.

Po střetu s vámi musel střídat domácí gólman Kašík. Co se tam stalo?

Jel jsem do brány a frajer mi tam skočil pod nohy, podrazil mě a já letěl do brány. Asi se mu stalo něco s kolenem – alespoň tam křičel, že koleno je špatné. Ale bylo to nezaviněné. Jel jsem do brány a soupeř mi skočil pod nohy, prostě jsem taky upadl.

Byl jste vyloučen po střetu u střídaček. Jak se to semlelo?

Já byl vyloučený? To ani nevím (směje se). Ale jo, Palmbergovi jsem tam dal tělo trochu později. Asi to bylo teda trochu později (usmívá se).

Měl jste po cestě zpoždění…

No, na dálnici byla zácpa. Nejel jsem s týmem, musel jsem jít totiž do kostela. Proto jsem jel rovnou na zápas.

Bylo to v první třetině na vašem výkonu znát?

Po čtyřech, pěti hodinách v autě to není jednoduché. Už mi taky není dvacet.

Jan Šejhl