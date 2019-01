Mladá Boleslav – Mladá Boleslav včera žila sportem, za vydatné spolupráce Deníku se zde vyhlašoval Sportovec roku. Ale kvalitní vyslanci sportu z Bolky neměli na vyhlášení ani pomyšlení, čekal je těžký duel v Havlíčkově Brodu, kde se ve čtvrtfinále play-off představili poprvé. Po dvou domácích úspěších vyhráli i v Kotlině. A hodně vysoko – 7:2.

I. liga: BK Mladá Boleslav - Rebel Havlíčkův Brod | Foto: Jan Pavlíček

Na začátku to přitom vypadalo, že domácí využijí trochy štěstí. Přežili dvě jasné šance na naopak sami brzy z první přesilovky šli Ondráčkem do vedení. Hostům pomohla blesková odpověď. Už za minutu i oni po parádní kombinaci v přesilovce Nouzou srovnali a do konce úvodního dějství už vedli díky dvěma zakončením Martina Koudelky 1:3.

Zejména druhá rána v čase 19:42 se zdála zlomem, jenže ten definitivní přišel až v polovině duelu. Tam domácí L. Havel snížil na 2:3, ale za necelé dvě minuty si domácí dali apo až komické situaci téměř vlastní branku a Boleslav zápas ovládla.

"Z naší strany to byl naprosto disciplinovaný výkon. Plnili jsme úplně všechno tak, jak jsme si ukázali před zápasem. Čekali jsme, že nás domácí dostanou pod tlak, ale to jsme nedopustili," mínil asistent kouče BKMB Jiří Slabý. Dodal, že důležité bylo, že tým přežil dvouminutové oslabení třech proti pěti. "Tam nám narostlo potřebné sebevědomí natolik, že jsme už potom utkání kontrolovali," těšilo Jiřího Slabého.

Domácí Jiří Rech přiznal, že jeho tým toužil po vítězství, které by sérii zdramatizovalo. "A šli jsme do vedení, jenže pak jsme rychle inkasovali v oslabení a měli i další vyloučené. Celkově jich bylo moc, takhle se s Boleslaví hrát nedá," kroutil hlavou. Ppodle něj se ale utkání lámalo za stavu 1:2, kdy chlapci z Vysočiny neproměnili dvojnásobnou přesilovku.

V úterý se hraje od 17.30 v Kotlině čtvrtý zápas, Středočeši po něm mohou slavit postup.

Čtvrtfinále play off první hokejové ligy – 3. zápas:

Havlíčkův Brod – Mladá Boleslav 2:7 (1:3, 1:2, 0:2). Branky: 8. Ondráček (Vondráček), 29. L. Havel (Musil, Polodna) – 9. Nouza (Vrbata, Toman), 12. Koudelka (Mikulík), 20. Koudelka (Chaloupka), 30. Nouza (Výborný, Pabiška), 33. Vrbata, 47. Pojkar (Kolafa, Koudelka), 53. Vrbata (Pabiška, Výborný). Rozhodčí: Úlehla, Smitka – Komárek, Špůr. Vyloučení: 7:8. Využití: 2:4. V oslabení: 0:1. Diváci: 1143. Stav série: 0:3.



Mladá Boleslav: Will – Jindra, Chaloupka, Němeček, Toman, Kolafa, Pojkar, Žabka, Bohunický – Mikulík, Koudelka, Demel – Kafka, Výborný, Pabiška – Nouza, Havlíček, Ondřej – Vrbata, Hrdel, Rys. Trenér: František Výborný.

Vlastní gól domácích si prohlédněte